Tínedžerka dovolila rodinnému známemu použiť svoju kúpeľňu: Keď si všimla, čo jej skryl za záchod, bola zhrozená

Mladé dievča zažilo obrovský šok, keď našla vo svojej kúpeľni zariadenie, ktoré tam vôbec nemalo, čo hľadať. Omnoho horšie zistenie prišlo po odhalení, kto ho tam dal.

Emily Kempster (19) z Liverpoolu si chcela užiť sprchu, keď si vo svojej kúpeľni všimla niečo podozrivé. Za toaletou bola nalepená pomocou pásky malá kamera, ktorá bola nasmerovaná na sprchu. Za nechutný čin bol zodpovedný Alan Griffiths (71), ktorého tínedžerka považovala za dedka, aj keď neboli rodina.

"Alan bol pre mňa ako dedko. Milovala som ho. Viezol nás do školy, pomáhal nám s rôznymi náročnými prácami okolo domu. Chodil k nám na nedeľný obed a vymieňali sme si darčeky na Vianoce a narodeniny. Keď sme zistili, čo spravil, boli sme šokovaní," prezradila dievčina pre The Sun.

Tínedžerka, jej mama Sarah a brat Alex (25), sa spoznali so starším mužom pred deviatimi rokmi a stretávali sa denne. "Jeho žena bola chorá a tak sme mu robili spoločnosť, keď išla do nemocnice. Ak potrebovali s niečím pomôcť, vždy sme im pomohli," dodala. Na oplátku im Alan robil v dome práce ako údržbár.

"Raz k nám prišiel na kávu a opýtal sa ma, či môže použiť moju toaletu. Bolo to zvláštne. Nikdy sa ma to nespýtal. Vtedy som si z toho nič nerobila," spomína Emily. O pár dní neskôr si všimla v kúpeľni malú kameru za toaletou. "Bola to jedna z tých drahých, high-tech go-pro kamier. Alan si ma nahrával v sprche."

Emily videozáznam odniesla na políciu. Alana zadržali a postavil sa pred sudcu. Ku všetkému sa priznal a dostal podmienečný trest na 15 mesiacov za voyeurizmus a vytváranie nemravných záberov neplnoletých.