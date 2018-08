Po brankárovi Trnavy hádzali veci: Aspoň mám prémie, žartuje

Futbalisti Spartaka Trnava majú po víťazstve 2:0 v prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde Olimpije Ľubľana historickú šancu.

Účasť v skupinovej fáze je lákavá a dvojgólový náskok by bol hriech premrhať. Vie to dobre aj tréner "Bílych andelov" Radoslav Látal, ktorý preto nechá v nasledujúcom fortunaligovom zápase odpočívať niekoľko opôr.

Zápas sa pre slovenského majstra vyvíjal sľubne, strelil prvý gól, no potom prišlo vylúčenie Martina Tótha. Spartak však v oslabení udrel ešte do polčasu, keď si Ilič po akcii Bakoša strelil vlastný gól. "Musím sa priznať, že som po vylúčení nebol vykoľajený. Samozrejme gól môže padnúť kedykoľvek na oboch stranách, ale nemal som pocit, že by sme teraz mali len inkasovať. Napadlo ma, že to dohráme na 1:0, lebo dať druhý gól v oslabení je ťažké, ale napokon padol. Ja som vedel, že do obrany budeme silní, nebál som sa toho. Ľubľana je nepríjemná na lopte a je dobré, že sme neinkasovali," povedal po zápase brankár Martin Chudý.

Ten musel v zápase niekoľkokrát podržať svoj tím, najmä v druhom polčase. Vtedy si domáci hráči vypracovali najväčšie šance. "Boli naozaj nepríjemní na lopte. V predošlých zápasoch dali veľa gólov. Majú dobré strely z diaľky, vedia si to vykombinovať aj stredom. Mali sme párkrát šťastie, lietalo to mimo bránku. Ak by skórovali, dostali by sa do zápasu, ale šťastena dnes stála pri nás. Nám zasa chýbala doma proti Belehradu. Sme však len na polceste."

Chudému sťažovali prácu domáci fanúšikovia za jeho bránkou. Niekoľkokrát pristálo pred brankárom hostí viacero predmetov, nechýbali ani mince. Ten to však zobral s veľkým nadhľadom: "Ja som ich neprovokoval. Lietali okolo mňa kovové náramky, zapaľovače, dokonca mám už aj prémie. Vyzbieral som si celkovo 3,98 eur, takže mám na kávu. Dokonca prileteli aj žuvačky, hneď som si aj jednu dal. Takže mám aspoň svieži dych."

Svieži bol po zápase aj tréner Látal, ktorého víťazstvo pochopiteľne tešilo. Trnava má pred sebou historickú šancu, a preto jej obetuje všetko. "Budú nám v odvete chýbať niektorí hráči, niektorí sú vykartovaní. Podriadime tomu všetko, slovenskú ligu dáme bokom. Bohužiaľ. Pred nami je životná šanca."