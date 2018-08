Kontroverzný nápad amerického ministerstva: Školám povolí nákup zbraní za štátne dotácie

Vedenie amerického ministerstva školstva uvažuje o tom, že školám výslovne povolí nakupovať za štátnu dotácie strelné zbrane.

Napísal to vo štvrtok denník The New York Times. Verejné školy v USA dostávajú zo štátnej pokladnice federálne granty na základe zákona z roku 2015. Štátny program s možnosťou nakupovať z dotácií zbrane bezprostredne nepočíta, ale ani ju nevylučuje. Ministerstvo bolo podľa newyorského denníka niekoľkokrát oslovené, či je nákup zbraní za tieto prostriedky prípustný. Ministerka školstva Betsy DeVosová, ktorá je zároveň predsedníčkou federálnej komisie pre bezpečnosť na školách, v minulosti niekoľkokrát možnosť vyzbrojovania učiteľov verejne podporila.

Ministerský zámer vyvolal okamžitú negatívnu reakciu demokratov, ktorí návrh na nákup zbraní pre školy označili za obludný. Líderka demokratov v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová označila plán za "najohavnejšie a najnebezpečnejšie zneužitie exekutívnych právomocí v dejinách moderného amerického školstva". DeVosová podľa nej vedie protištudentskú kampaň v záujme zbrojárskej lobby a ignoruje preverené a účinné metódy, ako zaistiť bezpečnosť na školách.

Americké školy prechádzajú ťažkým obdobím, ktoré poznačilo niekoľko krvavých incidentov s tragickými následkami. Bezpečnostná komisia, ktorej DeVosová predsedá, bola napríklad zriadená bezprostredne po streľbe na škole vo floridskom Parkland, ktorá pripravila o život 17 ľudí. Celoštátne hnutie za zvýšenie bezpečnosti na školách naráža na argumenty vplyvnej Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA), ktorá naopak za záruku bezpečnosti považuje ozbrojený dohľad v školských zariadeniach. Právo na držanie zbraní zaručuje Američanom ústava.