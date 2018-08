Gólový ohňostroj sa nekonal: AS Trenčín to nebude mať v odvete ľahké

Futbalisti AS Trenčín remizovali v prvom zápase o miestenku v skupinovej fáze Európskej Ligy UEFA s cyperským tímom AEK Larnaka 1:1

Domáci, ktorým zo zdravotných dôvodov chýbal stopér James Lawrence, otvorili skóre zásluhou Joeyho Sleegersa v 55. minúte, no už o päť minút neskôr vyrovnal Acoran.

Odveta sa odohrá o týždeň 30. augusta o 17.30 SELČ na Cypre, žreb skupinovej fázy je na programe v piatok 31. augusta.



1. zápas play off EL 2018/2019:

AS Trenčín - AEK Larnaka 1:1 (0:0)

Góly: 55. Sleegers - 60. Acoran. ŽK: Mance, Šulek, Skovajsa, Zubairu - Truyols. Rozhodovali: Mateu Lahoz - Cebrian Devis, Rodriguez (všetci Šp.), 6107 divákov

AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek (86. Mašovič), Skovajsa, Julien - Zubairu (83. Ubbink), El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers (80. Bukari), Mance, Azango

AEK Larnaka: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols - Hevel, Jorge (78. Cases) - Acoran, Tričkovski, Tete (65. Jean-Luc) - Giannou (83. Florian)



Mance bol ústredná postava úvodných minút, najskôr strelou vyskúšal hosťujúceho brankára Ramireza, onedlho ho centrom našiel Čatakovič. Prvú vyloženú príležitosť však mala Larnaka, Acoran prihral krížom cez pokutové územie voľnému Tetemu, otvoreniu skóre zabránil pohotový trenčiansky brankár Šemrinec. Aj ďalšiu šancu hostí mal Tete, po spolupráci s Giannouim prestrelil. Giannou unikal obrane Trenčína v 22. minúte, rozhodca posúdil jeho kontakt so Šulekom ako nedovolený a nariadil priamy kop z hranice šestnástky - Hevel trafil brvno. Domáca defenzíva si musela dávať pozor na podobné úniky, o ďalší sa pokúšal Acoran, ktorého zastavil Julien. Po vyše polhodine hry sa pripomenul Mance a po prihrávke El Mahdiouiho preveril Ramireza, ktorému však oveľa viac starostí narobil Čatakovič. Jeho pokus spoza šestnástky vyrazil brankár AEK na roh. Domáci obrancovia zastavili v závere úvodného dejstva dve sľubne sa rozvíjajúce akcie cyperského mužstva a do kabín sa išlo za bezgólového stavu.

Snahe hostí patril aj začiatok druhého polčasu, Tričkovski našiel Acorana, ktorý preváhal vhodný okamih a vystrelil mimo priestoru troch žrdí. Po zmene strán bol na pravom trenčianskom krídle aktívnejší Sleegers a v 55. minúte sa stal autorom otváracieho gólu. Spracoval si prihrávku Čatakoviča a krížnou prízemnou strelou prekonal Ramireza - 1:0. O päť minút neskôr však zadáci AS neustrážili Acorana, ktorý si zabehol po dlhej lopte od stopéra Gonzaleza a osamotený pred Šemrincom vyrovnal na 1:1. Čatakovič bol zakrátko opäť pri nebezpečnej akcii Trenčína, ale v stiesnenej pozícii neprepasíroval loptu na Manceho. Vzápätí sa na opačnom konci do rýchleho protiútoku rútil striedajúci Jean-Luc, Šemrinec mu zabránil v zakončení včasným vybehnutím. Trenčiansky brankár si poradil aj s priamym kopom Jorgeho. Jean-Luc potom vypracoval možnosť pre Tričkovského, ktorý vypálil tesne vedľa pravej žrde. Bola to záverečná väčšia šanca na rozhodnutie úvodného stretnutia.