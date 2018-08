Žena utekala na pohotovosť s tým, že vo vagíne stratila tampón: Trápne zistenie po 3,5 hodinách

Vystrašená mladá žena strávila tri a pol hodiny v nemocnici, kým lekári hľadali tampón.

Po hodinách zistili, že si ho vlastne nezaložila. Pracovníčka v domácnosti Ushaanaa laela Shah z Isle of Wight v Anglicku zostala zmätená a vystrašená, keď si myslela, že si nesprávne umiestnila tampón a nevie ho nájsť.

24-ročné dievča sa ponáhľalo na pohotovosť, kde ju po hodinách lekári ubezpečili, že tampón si jednoducho nezaviedla. Jej príspevok na Facebooku, v ktorom spomína trápny incident, rýchlo dostal 11 000 likeov. Ushaanaa, tiež známa ako Bubba podľa The Sun povedala: "Išla som na toaletu, no keď som nevedela nájsť koniec tampónu, začala som panikáriť. Išla som sa kúpať, pretože som myslela, že to pomôže. Potom som zavolala môjho priateľa, ale keď prišla domov mama, povedala mi, aby som šla na pohotovosť. Tiež som mala bolesti brucha."

V čakárni bola tri a pol hodiny Lekári boli veľmi zmätení a po ďalšej kontrole dospeli k záveru, že tampón tam nikdy nebol a bolesť, ktorú Bubba cítila, bola len psychologická. "Cítila som sa trochu rozpačito, že som ich oberala o čas. Povedali mi však, že sa to stáva veľa dievčatám a že je lepšie radšej prísť a uistiť sa, že je všetko v poriadku. Moji priatelia a rodina mi to však už bude vždy pripomínať."