Obyčajní ľudia zmenili svoje sídlo: Matovič sa sťahuje na mimoriadne lukratívnu adresu

Matovičovci sa sťahujú do nového! Strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti doposiaľ sídlila v jednej z viacerých trnavských budov patriacich manželke predsedu hnutia Igora Matoviča (45) Pavlíne.

Nový Čas však zistil, že sa buchli po vrecku a investovali do priestoru v lukratívnej štvrti Bratislavy, iba pár desiatok metrov vzdialenej od budovy parlamentu a Hradu.

Hnutie Obyčajných ľudí je známe tým, že má len 13 stálych členov. Po novom by sa však malo aj vďaka prísnejšiemu zákonu o politických stranách rozrásť o ďalších, a tak budú potrebovať nové priestory. Poslanci združení okolo Igora Matoviča tak investovali do sídla na Zámockej ulici v centre Bratislavy 206 000 eur bez DPH. Po prirátaní dane priestor s podlahovou plochou 133 m2 stál 247 000 €. Momentálne sa tam robia intenzívne stavebné úpravy. „Rekonštruujú to už asi mesiac, predtým tam bola predajňa starožitností,“ povedala nám Alena z blízkej prevádzky.

Sťahovanie v blízkej budúcnosti potvrdili aj z OĽaNO.uviedol hovorca Matúš Bystriansky. Pripomína, že sídlo kúpili od realitnej kancelárie, ktorá bola jeho predošlým vlastníkom. Spoločnosť KaPri si pritom priestory podľa katastra zapísala len začiatkom júla.

Analytik Martin Lazík z portálu Nehnuteľnosti.sk tvrdí, že cena okolo 250 000 za takýto priestor je v danej štvrti štandardom. „Je to primeraná suma, nie je to síce úplne top lokalita, ale malo by to tam vychádzať približne tých 2 000 eur na štvorcový meter nebytového priestoru s DPH,“ uviedol Lazík. Pridáva sa aj Daniela Danihel Rážová z Bond Reality s tým, že ide o trhovú cenu a aj oni tento priestor v minulosti predávali, no dlho oň nebol záujem.

Obyčajní ľudia boli pritom jednou z posledných dvoch parlamentných strán sídliacich mimo hlavného mesta. Nový Čas sa pozrel aj na ceny ostatných centrál politických subjektov. Zo siedmich strán v parlamente päť budovu vlastní, dve si priestory prenajímajú, pričom najdrahšou centrálou je Liberálny dom SaS, najväčším je zasa ústredie Smeru. Najvýhodnejšie sídli SNS, ktorá si od mesta prenajíma 728 m2 priestoru v srdci Bratislavy za 1 250 eur mesačne. Národniarom sa však v cene nájmu zohľadňujú aj rekonštrukcie historickej budovy vykonané na náklady strany.

