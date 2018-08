Modelka Nicki má najväčšie prsia v krajine: FOTKY jej mamutích airbagov len od 18 rokov!

Britská modelka minula približne 44 500 eur na to, aby mala tie najväčšie prsia.

Nicki Valentina Rose (26) minula na plastické operácie celkovo 75 658 eur a okrem zväčšenia pŕs si nechala vyplniť pery a upraviť nos. Nicki síce lekári varovali, že veľké prsia jej môžu ohroziť život a môžu ich sprevádzať bolesti chrbta a chronická únava, ale ignoruje to a chce ešte viac a to objem pŕs 5000 kubických centimentrov.

Modelka z Kensigtonu v Londýne pre The Sun povedala: "Som šťastnejšia, odkedy mám väčšie prsia, je to niečo, čo som chcela, už keď som bola mladšia. Som Britka, ktorá má najväčšie prsia v tejto krajine. Je pravda, že mám trochu problém napríklad pri holení, lebo si nevidím podpazušie, a musím spať na boku, ale je to pre mňa oveľa pohodlnejšie. Ako tehotenský vankúš."

Na varovanie lekárov bola pripravená a bolo jej jasné, že je ohrozená jej štruktúra tela, ale nedbala na to. "Môj lekár mi povedal, že budem unavená, lenivá a všetko to bude súvisieť s váhou implantátov." Nicki sa stala posadnutou plastovými operáciami potom, čo videla modelku, herečku a tanečníčku Lolu Ferrari.

Teraz si chce dať odstrániť rebro, keďže zvažuje ďalšiu operáciu. "Pred operáciou bol môj život nudný, teraz mám väčšiu sebadôveru. Moji priatelia mali zmiešané reakcie, niektorí si myslia, že som blázon, iní sú šťastní, pretože som šťastná ja."

"Občas ma zastavujú cudzí ľudia a chcú sa so mnou odfotiť len kvôli prsiam, čo je dosť nepríjemné. Nemôžem ísť ani do obchodu, aby sa niekto nechcel fotiť. Ale ak ste nešťastní a chcete na sebe niečo zmeniť, tak choďte a urobte to. Krása príde s tým."