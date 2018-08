Zuzana sa trápila kvôli veľkej nohe, zrazu prišiel zázrak: Nečakaný zvrat

Začalo sa na ňu usmievať šťastie. Prešovčanka Zuzana (38) sa dlho ukrývala pred svetom, hanbila sa, lebo pravú nohu mala takmer o polovicu hrubšiu ako ľavú.

Navštívila viacerých lekárov, cvičila, rehabilitovala a nič nepomáhalo. Prednedávnom ako keby sa stal zázrak. Noha začala odpúchať sama od seba. Oproti stavu spred 21 mesiacov je jej obvod menší o 12 cm.

Nesmierne sa teší, lebo tento problém ju prenasleduje už 15 rokov. Jej stav sa zlepšil v priebehu pár dní. „Som prekvapená, ale aj nadšená,“ zverila Zuzana. Roky chodievala po lekároch. Špecialista v Prahe, ktorý sa venuje podobným prípadom a je veľký problém sa k nemu dostať, jej pred rokom povedal, že v nohe nemá tuk, ale vodu. „Preto nemal čo operovať. Prízvukoval mi, aby som cvičila a bola aspoň mesiac na lôžku s tým, že by som dvakrát denne absolvovala lymfodrenáže,“ vraví mladá žena.

Keďže v Česku by si pobyt musela platiť, išla do bardejovskej nemocnice, kde by jej podľa českého odborníka mohli pomôcť.Tak som to nechala tak. Na moje prekvapenie mi nedávno zavolali, že mám k nim nastúpiť... Ale znova na týždeň s dochádzaním,” opisuje Zuzana, ktorá síce na pobyt nenastúpila, ale noha sa jej aj tak začala zmenšovať.

Posun k lepšiemu si sama vysvetľuje zlepšením svojho psychického stavu. „Nakoplo ma to, že mi niečo nevyšlo. Mala som dohodnutý výlet so známym. Napokon však došlo k hádke a neuskutočnil sa. Vtedy mi napadlo, že sa nemám spoliehať na nikoho iného, len sama na seba. Lebo musíte najskôr urobiť samého seba šťastným, aby ste mohli rozdávať šťastie. A po tomto uvedomení mi začala zázrakom odpúchať aj noha. Nič iné v tom nie je. Žiadna špeciálna strava alebo cvičenie. Len zmena myslenia,” uzatvára Zuzana, ktorá dúfa, že konečne našla recept na svoj problém.