Škola sa začína už o pár dní, rodičia stoja pred dilemou: Ktorý krúžok vybrať dieťaťu?!

Výtvarná, futbal či hra na flaute. V septembri sa začne školský rok. Po vyučovaní mnohé deti navštevujú rôzne krúžky alebo základné umelecké školy (ZUŠ).

Hoci zápis do ZUŠ bol už dávno, niektoré ponúkajú ešte voľné miesta, takže sa oplatí tam zatelefonovať alebo osobne zájsť na začiatku septembra. Kam všade môžete prihlásiť dieťa, podľa čoho vyberať radí Natália Krištofiaková z OZ Krúžky v škole.

Kedy začať

mnoho organizácií začína deti rozvíjať už od veku 3 rokov

v tomto veku dieťa už vie udržať akú-takú pozornosť a vie sa pre niečo nadchnúť

dieťa však treba motivovať a pomôcť mu nájsť radosť v rôznych činnostiach

vhodné sú tanečný či keramický krúžok, kde si trénujú aj jemnú motoriku

Spýtajte sa

najlepším testom, ako zistiť, do ktorého krúžku prihlásiť dieťa, je všímať si ho a pozorovať

nie sú potrebné žiadne hodnotenia, stačí, ak rodičia poznajú záľuby svojho dieťaťa

nepodceňujte výber krúžku, pretože môže byť dôležitým momentom, keď sa dieťa rozhodne, čo bude v život robi

Ako často

väčšinou sa deti stretávajú raz za týždeň

dieťa si môže jednotlivé krúžky vyskúšať a vybrať si ten, ktorý ho chytil za srdce

ak dieťa navštevuje športový či hudobný krúžok, hodiny sú viackrát do týždňa, aby sa zdokonalilo

Komunikácia

je dobré rozprávať sa v pravidelných intervaloch s lektorom, ktorý krúžok vedie

od neho zistíte, ako sa dieťa na hodinách správa, či ho to zaujalo, alebo tam chodí len preto, že nechce zraniť rodičov

Skúšajte

dieťa je nerozhodné a potrebuje čas, aby vyskúšalo viacero aktivít

namixujte dieťaťu viacero krúžkov podľa toho, čo ho baví a čo si myslíte, že by ho mohlo osloviť

odborníci majú skúsenosť, že nádejného športovca začne po čase viac baviť hra na klavíri a opačne

Jazykové

výučba sa zväčša robí hravou formou, a to prostredníctvom maľovania, divadla či iných zábavných aktivít

dieťa získava vzťah k cudzím jazykom a odburáva strach komunikovať v cudzej reči

Hudobné

nie je tajomstvom, že hra na hudobnom nástroji a matematické myslenie sú veľmi úzko späté, preto sa cvičením na nástroji nerozvíja len umelecké myslenie

dieťa sa naučí rozpoznávať noty, základné melódie a získava hudobný sluch

Umelecké

najčastejšie výtvarná výchova, niekedy samostatne aj keramický krúžok

rozvíjajú sa: jemná motorika, kreativita, predstavivosť a umelecké cítenie

sú vhodné pre všetky deti, často aj hyperaktívne dieťa sa dokáže hrať s hlinou a aj hodinu sedieť na jednom mieste

Tanečné

naučia sa základné pohybové zručnosti, správne držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore

začnú cítiť nielen rytmus a hudbu, ale rozvíjajú aj spoluprácu v tíme

Intelektové

deti sa zoznamujú, ako funguje príroda, alebo ako sa zapájajú elektrické obvody

budujú si pozitívny vzťah k fyzike, chémii a rozvíjajú si logické a inovatívne myslenie

Športové

rozvíjajú si všeobecné pohybové schopnosti, ako sú rýchlosť, koordinácia, vytrvalosť, spolupráca, a predovšetkým tímového ducha

Dovoľte experimentovať

Lenka Uherová, psychologička

Otvoriť galériu Lenka Uherová, psychologička. Zdroj: alu Nie je dobré nútiť dieťa do nejakej aktivity len preto, lebo my chceme, aby v nej napredovalo, alebo len preto, lebo s ňou už raz začalo a my sme mu predplatili určitý počet hodín. Ak chodilo na tanečnú a teraz túži po volejbale, mali by sme mu to umožniť, aj keď z toho, samozrejme, plynú isté následky. Tie dieťaťu vysvetlíme a časť z nich, v závislosti od veku dieťaťa, prenecháme jemu. Napríklad samo sa pôjde odhlásiť a prihlásiť na iný krúžok, zabezpečí si odvoz s kamarátom, poprípade prispeje na novú aktivitu svojimi našetrenými peniazmi a podobne.

Umelecké školy ešte prijímajú

Erika Fáberová, riaditeľka ZUŠ Ľudovíta Rajtára, Bratislava