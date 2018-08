Ibrahimovič prišiel o milióny: Jeho firma skrachovala

Ibrahimovičove milióny nestačili, biznis s oblečením skrachoval.

Biznis so športovým oblečeným nevyšiel známemu futbalistovi tak, ako si predstavoval. Spoločnosť A-Z (Amateur to Zlatan) po avizovaných finančných problémoch skrachovala. Nepomohli ani Zlatanove milióny.

Značka, ktorú podľa názvu mohol nosiť ktokoľvek (od amatéra po Zlatana) si tak nebude obliekať nikto.

"Napriek solídnemu rastu v roku 2017 sa ukázalo, že uspieť na európskom trhu je príliš nákladné," uviedla v oficiálnom stanovisku spoločnosť A-Z.

Futbalista LA Galaxy investoval do biznisu takmer 20 miliónov eur, no ani to nestačilo na to aby sa značka A-Z udržala na európskom trhu.

Po necelých dvoch rokoch sa tak Ibrahimovičove podnikanie s oblečením končí krachom.