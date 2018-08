US Open je v suchu: Počasie mení program už len na Ronald Garros

Päť dní pred štartom posledného grandslamového turnaja tenisovej sezóny US Open (27. augusta - 9. septembra) otvorili v New Yorku zrekonštruovaný štadión Louisa Armstronga.

Stánok, ktorý otvorili v roku 1968, zmodernizovali, no najmä dostal strechu. Americký Grand Slam sa tak stal po Australian Open druhým podujatím tzv. Veľkej štvorky, ktoré má dva kurty so zaťahovacou strechou. Počasie tak už bude meniť program len na Roland Garros v Paríži, kde by mali strechu dokončiť v roku 2020.

Samozrejme, ak všetko dobre pôjde a nenastanú opäť posuny termínov, ako sa to vo francúzskej metropole stalo už dvakrát... Pôvodne mal centrálny kurt dostať zaťahovaciu strechu v roku 2016, potom tento rok, no najnovší termín je 2020. Na Roland Garros tak ostáva hlavným režisérom počasie...

Vo Flushing Meadow takéto problémy nemajú. Po kurte Arthura Ashea zastrešili aj ten, ktorý nesie meno slávneho džezového hudobníka Louisa Armstronga. Na slávnostnom otvorení vynoveného stánku preto nesmela chýbať ani kapela na čele s medzinárodne uznávaným hudobníkom Wyntonom Marsalisom.

„Viem, že hráči a hráčky budú nadšení tak, ako som ja. A na tomto veľkolepom štadióne odohrajú generácie tenistov a tenistiek nezabudnuteľné bitky. Aby mohli celý život spomínať tak, ako to robím ja,“ povedal známy búrlivák John McEnroe, ktorý si na vynovenom štadióne mohol zahrať ako prvý. S bratom Patrickom popreháňali o pár rokov mladších Jamesa Blaka a Mikaela Changa.

Na tomto kurte, ktorého päťročná rekonštrukcia stála 600 mil. USD (takmer 520 mil. eur), sa odohrá nielen prvý duel US Open 2018 v pondelok 27. augusta, ale aj novinka v tohtoročnom programe posledného grandslamového turnaja roka, a to dva špeciálne nočné zápasy, ktoré organizátori zaradili do programu prvého týždňa. Dva na oslavu toho, že US Open má dva stánky so zaťahovacou strechou.

Slovač v kvalifikácii

1. kolo:

Norbert GOMBOS - Griekspoor 6:4, 4:6, 6:3

Escobedo - Jozef KOVALÍK 6:2, 3:6, 7:6

Martincová - Rebecca ŠRAMKOVÁ 6:4, 6:2

2. kolo:

Nicolas Mahut (19-Fr.) - Norbert GOMBOS (SR) 4:6, 6:3, 6:0