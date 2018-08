Unikátny podnik, ktorý nemá konkurenciu: V dedinke na Gemeri vznikajú skutočné diela!

Unikátna dielňa nemá na Slovensku konkurenciu! V rázovitej obci Rejdová (okr. Rožňava) vláda podporila nový obecný podnik s príspevkom 140-tisíc €.

Jeho ponuka je na naše pomery netradičná - v tamojšej dielni už šijú prvé zákazky krojov, aby zachovávali staré zvyky.

Starostka obce Slávka Krišťáková povedala, že vo vznikajúcej dielni majú dve pracovníčky a celkovo ich bude päť. „Sociálny podnik so stopercentnou účasťou obce sa volá Rejdovka. V súčasnosti sa uskutočňuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy a od októbra by sme mohli fungovať naostro. Prvé dva sme už ušili,“ prezradila starostka. Neobávajú sa, že by mali núdzu o odberateľov. „Kroje budeme nielen šiť, ale aj požičiavať. Pridáme aj ďalšie textilné výrobky s folklórnou tematikou cez internet,“ spresnila.

Lektorkou dielne je nestarnúca Zuzana Dovalovská (82), ktorá kroje šije už 60 rokov. „Mama na všetko nestačila, takže sme sa museli obracať aj okolo šijacieho stroja. Kedysi museli všetky ženy vedieť šiť. Dnes to neplatí, ale ja rada vypomôžem a zaučím ich,“ povedala tútorka dielne. Priznala, že najťažšie sa šije kabátik. „Košieľku pre dieťa dokážem ušiť aj za deň a v mladosti som celý kroj bez čepca zvládla za týždeň. Najdrahší je však čepiec, na ktorý sa používa aj paličkovaná čipka. No páči sa mi, že sa nájdu aj malé deti, ktoré sa chcú parádiť v kroji,“ vyjadrila sa Dovalovská.

Jednou z dvoch pracovníčok podniku je jej neter Iveta Mihóková (47): „Šijem už od skončenia školy, no potrebujem pomoc tety, lebo tá je naozajstnou odborníčkou. Jej rady sú neoceniteľné. Zatiaľ sme ušili dva kroje - rejdovský a vyšnoslanský. Verím, že postupne záujem stúpne a nebudeme stíhať šiť,“ nádeja sa Mihóková.

Odhadované ceny

Oplecko: 30 €

Lajblík: 100 €

Sukňa: 40 €

Zástera: 20 €

Chlapec

Košeľa: 120 €

Nohavice: 80 €