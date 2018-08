Debut Šťastného s trpkou príchuťou: Bude to zvláštne hrať proti Slovanu

Posledných šesť sezón strávil v drese Slovana v KHL, ale v tej budúcej už o jeho služby nebol záujem.

Útočník Andrej Šťastný (27) sa tak rozhodol prijať ponuku majstrovskej Banskej Bystrice a v piatok o 18.00 hod. absolvuje v novom tíme aj svoj debut. Zaujímavosťou je, že nastúpi v prípravnom súboji práve proti belasým!

„V Slovane mi už v januári povedali, že v budúcej sezóne so mnou nepočítajú. Nič sa nedá robiť, taký je hokejový život a momentálne som v Banskej Bystrici,“ povedal reprezentačný útočník Andrej Šťastný, ktorý má s Baranmi dohodu, že do 20. septembra môže v prípade lepšej ponuky odísť do zahraničia. „Ponuky zo zahraničia boli, najmä z Česka, ale neboli to kluby, ktoré by hrali o špicu tabuľky. Preto som prikývol Bystrici a dohodli sme sa na mesačnej otvorenej zmluve. Ak dovtedy nepríde lepšia ponuka, tak zostanem v Banskej celú sezónu,“ pokračoval Andrej, ktorý absolvuje premiéru dnes práve proti Slovanu. „Bude zvláštne hrať proti Slovanu. Trému mať nebudem, ale bude to špecifický duel,“ dodal Šťastný.