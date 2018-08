Rodičia, pozor: Nadmerné solenie v detstve môže spôsobiť vážne choroby i s fatálnym koncom

Nadmerné solenie v detstve môže v dospelosti spôsobiť zvýšený krvný tlak až akútne zlyhanie srdca, infarkt myokardu či mozgovú mŕtvicu.

Deťom do jedného roka života by sa jedlo nemalo soliť vôbec. U mladších detí sa dávky pohybujú v pásme od pol gramu do dvoch gramov soli denne, u dospelej populácie je to do päť gramov denne. Upozorňuje na to Katarína Nosálová z bratislavského Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

„Soľ patrí medzi minerálne látky, ktoré organizmus nevyhnutne potrebuje a musí ich pravidelne prijímať stravou, no svoju funkciu si plní v prospech zdravia len do určitého množstva. Nadmerný príjem je škodlivý a je príčinou mnohých ochorení neraz i s fatálnym koncom,“ uviedla.

Hygienici v tejto súvislosti pripomenuli, že až 80 percent celkového denného príjmu tvorí tzv. "skrytá soľ" nachádzajúca sa v tých potravinách, ktoré bežne denne jeme. Konzumácia soli je však často vyššia, ako je odporúčané. Podľa odborníkov nestačí obmedziť soľ len pri príprave vareného jedla doma či v spoločnom stravovaní, ale treba sa vystríhať aj nadmernej konzumácii slaných syrov, údenín či pochutín, akými sú zemiakové lupienky, hranolky, chrumky či tyčinky.

Zvýšený príjem soli je podľa odborníkov nepriamo zodpovedný aj za obezitu. "Ľudia, ktorí presáľajú, majú väčšiu chuť do jedla," vysvetľujú. RÚVZ pripomenul, že pri nadmernom príjme soli a následnom zvýšenom vylučovaní sodíka močom dochádza "aj k vyšším stratám vápnika, čo je príčinou vzniku osteopénie a neskôr osteoporózy". Vysoký príjem soli komplikuje podľa odborníkov aj priebeh iných ochorení, ako napríklad cukrovky, astmy či Alzheimerovej choroby.