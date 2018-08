Žena si myslela, že má zápchu: Po tom, čo sa v skutočnosti stalo na toalete, omdlela

Sarah Bailey (29) z anglického Middlesbrough bolelo brucho, problémy pripisovala zápche.

Na toalete však začala trojnásobná mamička masívne krvácať z pohlavných orgánov. Mladá žena v panike zavolala na pomoc svoju mamu Pat (60), ktorá jej povedala nečakané slová: ,,Budeš mať bábätko.“ Sarah následne s pomocou matky porodila dievčatko a následne omdlela. ,,Bolo to celé také neskutočné. Počula som hlasy, ale bola úplne mimo. Nemala som poňatia, že som tehotná,“ povedala podľa portálu Mirror.

,,Keď sa Desirae narodila, cítila som sa previnilo. Pila som alkohol a celý čas niekde behala akoby sa nič nedialo, lebo som netušila, že ju čakám. Spýtala som sa doktorov, či je moja chyba, že najprv po narodení nedýchala, ale odpovedali, že jej telo bolo v šoku.“ V šoku bola aj samotná Sarah a jej partner David Lee (29). Pred jedenástimi rokmi sa im narodil syn Rio, v roku 2016 sa rozhodli rodinu rozšíriť a narodili sa im rovno dvojičky Isabella a Tamiya.

Sarah si vyčíta, že na svadbe brata pila alkohol a predtým aj na rozlúčke so slobodou jeho partnerky. ,,Je čudné pozerať sa spätne na fotky z tých udalostí, keď už viem, že som bola tehotná.“ Sarah počas tehotenstva nepribrala a mala aj pravidelné mesačné krvácanie, čo doktori pripisujú tomu, že sa jej pomaly rozpadala placenta. ,,Myslela som, že mám len silnú menštruáciu. Neprešlo veľa času, odkedy som porodila dvojičky, tak som myslela, že moje telo sa ešte len vracia do normálu. A s Davidom sme používali kondom,“ čuduje sa Sarah, ktorá predsa len zaznamenala niečo nezvyčajné a to silné bolesti chrbta. Malá Desirae sa má k svetu a je zdravá.