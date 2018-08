Prvý transgender futbalový rozhodca! Začal pískať ženy, sníva o Premier League

Na ostrovoch zažili cez víkend revolúciu.

Prípravné stretnutie dvoch ženských futbalových tímov v Londýne pískal arbiter Nick Clark (46), ktorý ale minulý týždeň verejne odhalil, že je transgender. Teda osoba, ktorá sa narodila s iným pohlavím, ako je jeho rodová identita. Zápas tak pískal už nie ako Nick, ale ako Lucy Clarková.

Živí sa ako taxikár a s manželkou Avril má tri deti. Nick Clark ale nebol v živote príliš šťastný. Dlhých tridsať rokov bojoval s tým, že je uväznený v mužskom tele. Až teraz si začal hovoriť Lucy a verejne odhalil, že je transgender.

"Väčšinu života som to tajila. Snáď ma okolie príjme," prezradila pre britské noviny Sunday Mirror Lucy Clarková. Prvýkrát už v siedmych rokoch cítila, že nepatrí medzi chlapcov, ale ťahalo ju to do dievčenského kolektívu. "Necítila som sa ako ostatné deti. Túžila som byť v dievčenskej škole so svojou sestrou. Potom som ale začala robiť to, čo chlapci robia, a pustila som sa do futbalu," prezradila Lucy, ako sa dostala k milovanému športu.

Ako poloprofesionálny rozhodca Nick nastúpil k stovkám zápasov. V nedeľu sa na trávniku prvýkrát objavila Lucy. Zápas v úlohe hlavnej rozhodkyne zvládla skvele a hru riadila s ružovou píšťalkou v ústach.

"Pozerám sa do budúcnosti a chcem ako rozhodca postupovať. Rada by som sa dostala do Premier League, ale som príliš stará. Trvalo by to tak desať rokov, než sa tam dostanem a to budem mať už 56 rokov," povzdychla si Lucy, ktorá sa chce budúci rok kompletne premeniť na ženu.