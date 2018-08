SaS podáva trestné oznámenie pre pozmeňovanie údajov v PPA: Zakrývali sa tak dôkazy o podvodoch?

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci pozmeňovania údajov v informačnom systéme Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Informovali o tom na brífingu predstaviteľky SaS Anna Zemanová, poslankyňa Národnej rady SR, a Jarmila Halgašová, tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo.

"Dnes chceme informovať o dôležitom rozhodnutí Najvyššieho súdu (NS) SR, ktoré celú doterajšiu argumentáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyvracia. Nad prehnitou mašinériou sa podarilo vyhrať konkrétnemu farmárovi, ktorý dokázal že MPRV SR vyplatilo peniaze fiktívnemu majiteľovi jeho pozemku," priblížila Halgašová.

V rozhodnutí NS SR sa podľa nej píše, že "pokiaľ sa vyplatí dotácia (priama platba) pre tretiu osobu bez súhlasu oprávneného užívateľa, prípadne dokonca proti jeho vôli, nemôže sa úspešne uchádzať o priznanie podpory, pretože jej chýba základný a kľúčový predpoklad, ktorým je právo užívania k pôde".

Rozhodnutie NS SR je podľa nej jasným potvrdením zlyhania vedenia MPRV. "Žiadame, aby pani ministerka Gabriela Matečná (SNS) konečne vyvodila zodpovednosť, pretože podľa našich informácií to nie je len o tomto jedinom prípade. To je o stovkách fiktívnych farmárov a o miliónoch eur, ktoré boli ukradnuté za pomoci štátnej moci a jej verných. Aj rozhodnutie NS SR opätovne potvrdilo to, čo sme si mysleli my všetci, že čelní predstavitelia PPA sú podozriví z toho, že z fiktívnych platieb mohli profitovať. A my ako verejnosť sme doposiaľ netušili, koľko takýchto neoprávnených dotácií umožnil štát vyplatiť a vyplatil. Nevieme to najmä preto, že ministerka Matečná stále odmieta zverejniť zoznam zmlúv (na vyplácanie podpôr, pozn. TASR). Ak by bolo všetko v poriadku, určite by nemala s týmto problém," podčiarkla Halgašová.

Azda najokatejším prípadom ako systém agropodpôr funguje, ktorý napadol aj NS SR ,je podľa Halgašovej medializovaný škandál exposlankyne strany Smer-SD Ľubice Roškovej, prezývanej na východe Slovenska "grófka", ktorej PPA rozdávala "šťavnaté dotácie, snáď podľa toho, či pršalo alebo svietilo slnko", a to nielen na betónové plochy. "V roku 2017 poberala dotácie v rôznych obciach, na záhumienky v malých výmerách, ale v celkovej výmere 180 hektárov. Skutoční majitelia pozemkov ani netušili, že za to, že oni na záhumienkoch pracujú, niekto za nich poberá peniaze," poznamenala Halgašová.

"V systéme MPRV A PPA tieto plochy nie sú vyznačené, sú vymazané. Existuje vážne podozrenie, že PPA aj v týchto dňoch informácie v (informačnom) systéme úmyselne mení, aby zakryla nelegálne vyplácanie dotácií a znemožnila trestné stíhanie zodpovedných ľudí," dodala Halgašová. Spomínané rozhodnutie NS SR je podľa nej x-tým dôkazom v poradí, že ministerka Matečná má odstúpiť zo svojho postu.