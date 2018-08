Austrálska vláda zakázala firme Huawei dodať zariadenie pre 5G sieť: Obavy o bezpečnosť

Austrálska vláda zakázala veľkej čínskej telekomunikačnej firme Huawei Technologies dodať zariadenie pre plánovanú mobilnú sieť novej generácie 5G.

Odôvodnila to bezpečnostnými rizikami a obavami zo zasahovania do vnútorných záležitostí a hekerstva. Austrália pristúpila k tomuto kroku na základe odporúčaní bezpečnostných agentúr a znamená pritvrdenie jej postoja k najväčšiemu obchodnému partnerovi. Ich vzájomné vzťahy sa začali zhoršovať po tom, ako vláda v Canberre obvinila Čínu zo zasahovania do austrálskej politiky.

Austrália tak zároveň zosúladila svoj postoj so Spojenými štátmi, ktoré z podobných dôvodov obmedzili prístup čínskym spoločnostiam Huawei a ZTE na svoj lukratívny trh.

Austrálska vláda vo štvrtok uviedla, že národné bezpečnostné predpisy, ktoré sa zvyčajne uplatňujú v prípade telekomunikačných spoločností, sa teraz rozšírili aj na dodávateľov zariadení. Firmy, ktoré "pravdepodobne podliehajú pokynom zahraničnej vlády", predstavujú pre austrálsku telekomunikačnú sieť príliš veľké riziko.

Huawei sa bráni tvrdením, že by nikdy neposkytol údaje austrálskych zákazníkov čínskym špionážnym agentúram. Ale austrálska vláda uviedla, že žiadna kombinácia bezpečnostných kontrol nedokáže dostatočne zmierniť takéto riziko. Toto rozhodnutie ovplyvní aj ZTE, čínskeho výrobcu mobilných zariadení.

Nová 5G sieť začne poskytovať komerčné služby v Austrálii v budúcom roku.