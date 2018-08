Intímna fotka policajtky obletela celý svet: Za to, čo predviedla v službe, ju povýšili

Nakŕmila cudzie dieťa! Fotografia policajtky nesie silný príbeh a stala sa virálnou.

Minulý týžden zaplnila titulky spravodajských webov. Tento týždeň ju za jej šľachetný skutok povýšili, píše unilad.co.uk.

Celeste Ayala bola súčasťou policajnej hliadky v detskej nemocnici v Buenos Aries v Argentíne. Žena v službe zazrela hladné dieťa, o ktoré sa v tom čase nik nestaral. Uvedomila si, že zamestnanci nemocnice majú práce vyše hlavy a nik z nich nemôže poskytnúť plačúcemu dieťaťu svoju pozornosť. Celeste sa personálu spýtala, či ho môže utíšiť a nadojčiť.

Fotku, ako dojčí cudzie dieťa, zverejnil na Facebooku jej kolega Marcos Heredia. Silný záber sa ihneď stal virálom, za týždeň získal 160-tisíc lajkov a 113-tisíc zdieľaní. "Chcem zverejniť toto krásne gesto plné lásky. Moja kolegyňa nadojčila dieťa, ktoré nie je jej vlastné, ale neváhala a zachovala sa ako skutočná matka. Takéto veci sa nevidia každý deň," napísal jej kolega. "Všimla som si, že chlapec bol hladný, keď si dal ruku do úst. Preto som požiadala personál, či ho môžem objať a nadojčiť. Bol to veľmi smutný okamih, zlomilo mi to srdce. Spoločnosť by mala byť citlivá na problémy týkajúce sa detí. Toto by sa nemalo diať, povedala Celeste, ktorá má tri deti.

Hoy recibimos a Celeste, la oficial que amamantó a un bebé en el Hospital de Niños de #LaPlata para notificarle su ascenso. Queríamos agradecerle en persona ese gesto de amor espontáneo que logró calmar el llanto del bebé. La policía que nos enorgullece, la policía que queremos. pic.twitter.com/8aBp0Xj4Zj — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 17. augusta 2018

Tento citlivý čin sa dostal aj k samotnému ministrovi bezpečnosti Buenos Aries, ktorý povýšil Celeste na seržantku a osobne jej poďakoval za jej gesto. "Toto je polícia, na ktorú sme pyšní, polícia, ktorú chceme," napísal minister na Twitteri.