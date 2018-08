Rušná noc v Malej Fatre: Partia príbuzných zablúdila v lese

Partia príbuzných turistov - traja dospelí a tri deti - požiadala v stredu večer horských záchranárov z Malej Fatry o pomoc, pričom nevedeli povedať, kde sú. Ako sa záchranná akcia skončila?

Rodina poľských turistov v stredu večer odbočila z turistického chodníka v snahe skrátiť si zostup. Dostali sa do neschodného terénu, ktorým nevedeli v tme a bez potrebného osvetlenia ďalej samostatne pokračovať. Spočiatku nevedeli popísať miesto, kde uviazli v strmom žľabe, no po viacerých telefonátoch sa im podarilo do ich mobilného telefónu nainštalovať aplikáciu Horskej záchrannej služby, z ktorej poslali núdzovú SMS správu s GPS súradnicami. Značne to zjednodušilo záchrannú akciu, lebo záchranári ich nemuseli hľadať, ale mali presné miesto, kde sa nachádzajú. Traja profesionálni horskí záchranári ich z nedostupného terénu v časti Podrozsutec pomocou lán dostali do bezpečia.

Záchranná akcia skončila pár minút pred polnocou - informovala Horská záchranná služba na svojej internetovej stránke.