Ako sa zmení bratislavský lesopark? Developerským projektom a novým hotelom odzvonilo

Blíži sa záchrana? Z časti mestských lesov by sa už onedlho mohla stať chránená zóna s obmedzenou ťažbou dreva a vjazdom áut. Arogantné developerské projekty, nové hotely a chaty by tak mali z lesov celkom zmiznúť. A čo to bude znamenať pre bežných návštevníkov?

Skončí sa konečne nezmyselné klčovanie v bratislavských lesoch? Návštevníkom lesoparku aj obyvateľom mesta najviac prekážajú ťažba dreva, masívna výstavba a prejazd motorových vozidiel. V súčasnosti rieši pracovná skupina pod vedením architekta Petra Žalmana možnú podobu rozdelenia lesoparku na jednotlivé zóny, ktoré by výrazne obmedzili rôzne aktivity len na konkrétne časti parku a spravili ho tak chránenou zónou.

„Súčasťou projektu bude Zóna ochrany prírody a rekreácie. Vznikne tak rozsiahle územie bez ťažby dreva, áut a developerských projektov,“ ozrejmil Jakub Mrva z OZ Naše Karpaty. „V optimistickom variante to bude až 50 % lesa, čím by lesopark v úrovni ochrany prírody predbehol aj naše národné parky,“ prezradil. V lokalitách Partizánska lúka, Horáreň Krasňany či Kamzík a Kačín by mali vzniknúť priestory vhodné na vybudovanie ihrísk, altánkov a verejných toaliet.

V druhej, prechodnej by sa nemali stavať ďalšie stavby, ale plánujú len udržiavanie existujúcich. Tretiu nazvali zónou pokoja, kde navrhli úplný zákaz ťažby dreva. „Úplne by ostal zachovaný voľný pohyb osôb, ďalej by sa mohli zbierať huby, lesné plody, opekať a bicyklovať. Chodníky a cyklotrasy budú pravidelne čistené a udržiavané priechodné, potenciálne nebezpečné stromy budú odstránené,“ dodáva Mrva. Návrh zonácie v súčasnosti finišuje, ak ho schvália mestskí poslanci, obmedzenia by mohli v lesoparku vstúpiť do platnosti už v budúcom roku.

1. Zóna intenzívnej rekreácie

Povolené stavať ihriská, altánky, móla na rybníkoch, verejné toalety a požičovne športového náčinia.

(Partizánska lúka, Kamzík, Kačín, Horáreň Krasňany, okolie Železnej studničky).

2. Zóna ochrany prírody a rekreácie

Žiadne ďalšie stavby, iba oprava existujúcich.

Ťažba povolená v obmedzenom množstve (Drieňovské lúky).

3. Zóna pokoja a ochrany prírody

Úplné zastavenie ťažby dreva, príroda v pôvodnom stave (Lesy pri toku Vydrice, Pánova lúka).

4. Referenčné plochy

V súčastnosti úplný zákaz ťažby dreva.