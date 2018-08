Vo viacerých slovenských mestách bolo tento rok viac letných dní, ako je obvyklé. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom facebookovom profile.

Ako letné označuje dni, v ktorých teplota vzduchu vystúpi aspoň na 25 stupňov Celzia.

Kým v Poprade do stredy zaznamenali 46 letných dní, Hurbanovo ich zažilo už 105. "Je to príliš veľa," hovoria meteorológovia. Predpokladajú, že počet letných dní v Hurbanove sa môže do konca roka zvýšiť o ďalších desať až 20 dní.