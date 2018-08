Na kroky amerického prezidenta môžeme kruto doplatiť: Položia Trumpove clá slovenské automobilky?!

Musíme sa pripraviť na horšie časy? Americký prezident Donald Trump (72) sa už dlhšie vyhráža tým, že okrem zvýšenia ciel na oceľ a hliník príde k radikálnejším riešeniam.

Najnovšie vyhlásil, že sa už definitívne rozhodol pre zavedenie až 25 % cla na dovoz automobilov z Európskej únie. Práve Slovensko je krajinou, ktorá v prepočte na HDP do USA vyváža najviac áut. Čo všetko nám po tomto kroku hrozí?

Nedávno Američania tvrdili, že sa o zavedení dovozných ciel na autá budú rozhodovať dlhšie. Pôvodne totiž racionálne rokovali s viacerými automobilkami z iných kontinentov. Všetko narušilo utorňajšie náhle vyhlásenie Trumpa na mítingu so svojimi priaznivcami. „Zavedieme 25 % clo na každé auto prichádzajúce do USA z Európskej únie,“ povedal podľa portálu CNBC. Trumpa k tomuto kroku ženie snaha rozprúdiť domácu ekonomiku. Podľa štatistík Slovensko zasiahne plánované zdvihnutie ciel na autá oveľa viac. Export do USA v prípade našej ekonomiky najviac tvoria práve automobily - až dve tretiny všetkých tovarov.

V prepočte na HDP je to najviac z EÚ. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií vypočítal, že škody pri zavedení 20 % ciel budú minimálne 100 miliónov eur, pri 25 % to bude ešte vyššie číslo. „Obchodné vojny poškodia amerických spotrebiteľov, ako aj európskych zamestnancov. Clá už teraz uplatňujú USA vo výške 2,5 %, ako aj EÚ na americké autá vo výške 10 %,“ povedal Radovan Ďurana z INESS.

Prídu problémy

Najväčší problém budú mať na Slovensku Volkswagen a Jaguar, ktoré sa orientujú na predaj áut na zahraničný trh. Bratislavský závod vyviezol zo Slovenska 99,7 % áut, pričom najviac smerovalo do Nemecka a pätina do USA. Podobné plány na vývoz luxusnejších vozidiel má aj čoskoro otvorený Jaguar Land Rover. Európska komisia zatiaľ nekomentuje Trumpov prejav. Koncom júla sa pritom americký prezident dohodol so šéfom Európskej komisie J. C. Junckerom, že budú odstraňovať vzájomné obchodné bariéry.

„Odvtedy sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s cieľom naplniť vzájomne dohodnutý akčný plán, niektoré z nich dokonca tento týždeň,“ povedal Novému Času zdroj z Komisie. Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Ján Pribula vysvetľuje, že sa dá hovoriť o priamych aj nepriamych vplyvoch. „Priame sú tie, kde dochádza k zníženiu dopytu po modeloch vyrábaných na Slovensku, a nepriame pokiaľ dochádza k zníženiu dopytu po modeloch, na ktoré dodávajú diely dodávatelia pôsobiaci na Slovensku,“ tvrdí Pribula.

Analytik Stanislav Pánis z J&T Banky vysvetľuje, že Trumpovo vyhlásenie je nešťastné a prišlo v rámci predvolebnej kampane do kongresu na jeseň. „Išlo o pomerne nerozvážne slová, ktorými je Donald Trump známy a možno ich bude musieť zobrať späť,“ uzavrel. Ministerstvo hospodárstva vysvetľuje, že táto informácia je prekvapivá. „Tieto opatrenia sú zlou správou pre svetový obchod a ďalším príspevkom k zbytočnej špirále ochranných opatrení. Pre krajiny, ako je Nemecko, ale aj Slovensko, je automobilový priemysel strategickou oblasťou ekonomiky, a preto budú zrejme naše stanoviská blízke,“ dodal hovorca Maroš Stano.

Nové bariéry medzi USA a EÚ

Martin Vlachynský, ekonomický analytik INESS

Martin Vlachynský, ekonomický analytik INESS

Obávam sa, že tento postoj USA v rámci obchodných vzťahov, ktorý je neustále ako na horskej dráhe, môže prispieť k eskalácii vzťahov a vytváraniu ďalších bariér medzi USA a EÚ. Výroba bude možno v budúcnosti viac diverzifikovaná na tie menej luxusné typy. Slovensko je príliš malou ekonomikou, aby sme mali širokospektrálnu úspešnú výrobu, z tohto hľadiska nepovažujem špecializáciu na automobilový priemysel za až takú prekážku, aj keď je otázka, či tieto firmy mali byť zo strany vlády až tak podporované.

Autá z USA môžu predávať doma a v Ázii

Boris Tomčiak, analytik Finlord

Boris Tomčiak, analytik Finlord

Zasiahne to najmä bratislavský VW, pretože do USA smeruje až 20 % ich produkcie, predovšetkým SUV a Porsche. Našu ekonomiku to zasiahne len minimálne, predpokladá sa, že zisk v HDP bude o 0,2 % bodu nižší. Našťastie ostatné automobilky pôsobiace na Slovensku tam prakticky nevyvážajú. Výraznejšie to pocíti najmä Nemecko, pretože BMW a Mercedes vyváža do USA asi 15 % svojej produkcie, Audi asi 10 %.

Dá sa však predpokladať aj recipročný proces zo strany EÚ. Pre spotrebiteľa to môže znamenať, že automobilky znížia ceny a dopredajú skladové zásoby určené pre americký trh. Pre Európu to môže znamenať, že sa začne viac zameriavať na ázijské trhy. Určite nebola chyba, že sa Slovensko špecializovalo na automobilový priemysel, pretože tu bol dostatok predovšetkým strojárskej pracovnej sily.

Volkswagen: Sme za férový obchod

Začiatok výroby: 1991

Počet zamestnancov: 13 700

Počet vyrobených áut ročne: 362 000 (20 % smerovalo do USA)

Obrat: 7,55 mld. €

Spoločnosť Volkswagen Slovakia je za slobodný a férový obchod a partnerskú spoluprácu ako základ pre blahobyt, zamestnanosť a trvalo udržateľný rast všetkých zúčastnených strán. Skúsenosť ukazuje, že jednostranný protekcionizmus dlhodobo nikomu neprospel. Iba slobodný a férový obchod môže zaistiť rozvoj blahobytu

Kia: Nás sa to nedotkne

Začiatok výroby: 2006

Počet zamestnancov: 3 600

Počet vyrobených áut ročne: 339 000

Obrat: 5,56 mld. €

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Kia Motors Slovakia žiadne autá do USA nevyváža, nemalo by sa nás prípadné zavedenie dovozného cla na automobily zo strany USA nijako dotknúť.

Jaguar, Land Rover: USA sú kľúčovým trhom

Začiatok výroby: 2018

Počet zamestnancov: 3 000

Počet vyrobených áut ročne: 300 000

Obrat: ? mld. € (výroba začne až o pár mesiacov)

USA sú kľúčovým trhom pre Jaguar Land Rover. Je pre nás nevyhnutné, aby bol globálny obchod spravodlivý a bez dodatočných taríf. Automobilový priemysel závisí práve od otvoreného a spravodlivého obchodu, takže by sme boli znepokojení nad novými daňami z dovážaných tovarov. Takéto opatrenie by ovplyvnilo naše podnikanie a tiež širšiu ekonomiku.

Peugeot, Citroën

Začiatok výroby: 2006

Počet zamestnancov: 4 500

Počet vyrobených áut ročne: 335 000

Obrat: 2,5 mld. €

Spoločnosť sa k otázkam nevyjadrila.