Dcére Zuzany Vačkovej sa splnil sen: Maruška zahviezdi v známom muzikáli!

Ide v jej šľapajach! Herečke Zuzane Vačkovej (49) vyrastá doma dôstojná nasledovníčka, keď sa jej milovaná dcéra Maruška (12) rozhodla tiež vydať umeleckou cestou. Novému Času sa podarilo zistiť, že už čoskoro zahviezdi v známom muzikáli!

Známa seriálová herečka Vačková, ktorá momentálne žiari v muzikáli Mamma Mia!, si je so svojou dcérou Maruškou veľmi blízka. Mladá slečna preto dlhé roky chodila s mamou nielen na nakrúcanie, ale aj do divadla. Toto prostredie sa jej zapáčilo natoľko, že aj ona zatúžila po tom, aby sa raz postavila na javisko.

Toto prianie sa jej už čoskoro splní - dokonca na doskách Novej scény, ktoré derie aj samotná Zuzana. „Maruška dostala malú rolu v muzikáli Rasputin, tak chodí, maká, skúša a učí sa,“ povedala Novému Času Vačková s tým, že herectvo nebolo vždy Maruškinou vysnívanou prácou.

„Odkedy chodí so mnou na skúšky do divadla, učarovalo jej a stalo sa jej snom. Uvidíme, čo z toho bude a ako sa jej zadarí. Myslím, že je veľmi šťastná a že ju to baví,“ dodala Zuzana, ktorá verí, že jej milovaná ratolesť je v tých najlepších rukách. „Režisér Janko Ďurovčík je veľmi náročný na všetkých účinkujúcich,“ uzavrela.