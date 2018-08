Trump sa ostro vyjadruje na adresu svojho bývalého právnika: Cohenove služby nevyužívajte

Prezident USA Donald Trump obvinil v stredu na Twitteri svojho bývalého osobného právnika Michaela Cohena z toho, že si vymýšľa "príbehy, aby získal 'dohodu' (o vine a treste)".

Prezident napísal tweet po tom, čo sa Cohen v utorok priznal k obvineniam z finančných podvodov počas Trumpovej predvolebnej kampane, vrátane vyplatenia peňažných súm určených na umlčanie osôb, a vtiahol tým do svojich trestných činov aj prezidenta. Cohen totiž vyhlásil, že Trump mu nariadil, aby vybavil vyplatenie úplatku za mlčanlivosť pornohviezde Stormy Danielsovej a tiež bývalej modelke pánskeho erotického časopisu Playboy - mal tak odvrátiť poškodenie povesti Trumpa, kandidujúceho do Bieleho domu. Cohen zároveň uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Tento prípad predstavuje pre Trumpa priame ohrozenie, napísala tlačová agentúra AP.

Dohoda by mohla Trumpovi uškodiť, lebo Cohen môže poskytnúť informácie osobitnému vyšetrovateľovi Robertovi Muellerovi, ktorý preveruje možné zasahovanie Ruska do kampane pred americkými voľbami v roku 2016 v prospech Trumpa. Trump v stredu na Twitteri ďalej uviedol, že svojho bývalého osobného právnika Cohena by nikomu neodporúčal: "Ak niekto hľadá dobrého právnika, dôrazne upozorňujem, aby nevyužíval služby Michaela Cohena!"

Prezident sa v tweete vyjadril aj k prípadu bývalého šéfa svojej volebnej kampane Paula Manaforta, ktorého porota na federálnom súde v štáte Virgínia uznala v utorok za vinného z finančných trestných činov, a to v ôsmich z 18 bodov obžaloby. Podľa spravodajskej stanice CNN môže dostať Manafort až 80 rokov väzenia.

Trump na Twitteri napísal, že sa kvôli Manafortovi, ktorého odsúdili, "cíti zle". Podľa prezidenta "justícia" v Manafortovej kauze vzala okrem iného aj 12 rokov starý prípad daňových únikov a vytvárala naňho obrovský tlak - ale na rozdiel od Michaela Cohena sa odmietol "zlomiť" a vymýšľať príbehy, len aby získal s prokurátorom "dohodu" o vine a treste. Trump o Manafortovi dodal: "Rešpekt voči takému statočnému mužovi!"