Otvorená spoveď bývalého bodyguarda princeznej Diany († 36): Ostrá kritika princa Harryho!

Bývalý bodyguard princeznej Diany († 36) kritizoval princov Harryho a Williama. Tvrdí, že sa nechali uniesť.

Ken Wharfe (69) spustil ostrú kritiku na oboch princov v rozhovore s Yahoo! 'S Royal Box. Ken, ktorý pracoval ako osobný strážca princeznej Diany počas piatich rokov, povedal, že Harryho správanie uškodilo reputácii kráľovskej rodiny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii "Nemyslím si, že im uškodili ľudia. Ak im niekto uškodil, tak to boli oni sami. Pozrite sa na Harryho, keď si obliekol nacistické oblečenie na 60. výročie holokaustu. Áno, bola to súkromná párty a nebolo to úmyselné. Ale stalo sa to. Taktiež, keď pozval do svojej izby niekoľko žien aj s mobilnými telefónmi," povedal podľa Mirror.

Čo majú spoločné manželka a bývalka princa Harryho? Ak si myslíte, že ide iba o jeho srdce, ste na omyle!

"Za tieto veci si vyslúžil negatívnu publicitu a nemôže obviňovať nikoho iného, len samého seba." Ken taktiež povedal, že sa dalo urobiť viac pre pomoc Thomasovi Markleovi, otcovi Meghan. Harry mal podľa neho trvať na tom, že za ním niekoho pošle a veci mu vysvetlí. "Nie je predsa hlúpy, len je na neho vyvíjaný tlak. Harry sa môže skryť, keď na neho niekto útočí, no Thomas nie. Myslím si, že palác môže za to, že sa to celé neriešilo skôr."