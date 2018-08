Markovi Martiškovi († 38) sa stal osudným vytúžený oddych v Chorvátsku: Farár zomrel v prvý deň dovolenky

V jedinom tragickom okamihu sa všetko navždy skončilo. Obľúbený farár Marek Martiška († 38) odslúžil ešte v nedeľu omšu a v noci odišiel na zaslúžený oddych, na dovolenku do Chorvátska.

Hneď po príchode sa chcel v horúcom počasí osviežiť v príjemnom mori. Išiel si zaplávať aj so svojím synovcom Michalom. Z vody vyšiel len jeden z nich, mladý farár sa totiž už, žiaľ, nevynoril. Veľký smútok zavládol nielen v obci Omšenie (okr. Trenčín), odkiaľ pochádzal.

Markova († 38) milovaná rodina je v hlbokom žiali. „Je to pre nás veľká a nečakaná strata,“ so zlomeným hlasom povedal príbuzný. Farár sa v nedeľu vybral na dovolenku do Drvenika v Chorvátsku. „Išiel aj so svojimi dvoma synovcami. Obaja sú už dospelí, tak si chceli užiť more. Cestovali v nedeľu v noci a v pondelok boli na mieste. Marek nešoféroval, synovci sa striedali,“ vyznal sa farár, ktorý Marka dobre poznal.

Zatiaľ čo sa jeden zo synovcov išiel ubytovávať, druhý sa vybral s farárom do mora. „Neviem presne, čo sa stalo, ale Marek sa z mora nevynoril. Neviem, či mu prišlo zle, alebo ho zradil tlak. To netuším,“ pokračuje kňaz. Medzi farníkmi veľmi obľúbený služobník Boží totiž trpel problémami s krvným tlakom. Dovolenkári zo Slovenska a Česka muža ihneď ratovali a na brehu mu poskytovali prvú pomoc. Ani privolaní záchranári mu už však nedokázali pomôcť. „Je to obrovská strata pre celú kňazskú rodinu,“ dodal farár.

Primičnú svätú omšu, keď bol vysvätený za kňaza, mal Marek Martiška v roku 2005 v obci Omšenie (okr. Trenčín). Odvtedy pôsobil na rôznych miestach na Slovensku. Jeho posledné pôsobisko bolo od roku 2015 v obci Nedašov (okr. Zlín), kde bol farárom aj predstaveným v mariánskej rehoľnej komunite v Brumově - Bylnici. „Miloval ľudí a každému vedel poradiť v ťažkej chvíli. Viem, že kňazom nechcel byť, jeho snom bolo stať sa vojakom z povolania. Farárom sa stal úplnou náhodou,“ dodáva príbuzný s tým, že Marek miloval hory a rád pomáhal ľuďom. Okrem toho vedel aj skvelo variť a jeho guláše boli priam vychýrené. „Je ho nesmierna škoda. Takých kňazov, ako bol on, je málo. Odišiel navždy a Boh bude mať vedľa seba skvelého anjela,“ povzdychol si.

Smutnou udalosťou sa zaoberá aj ministerstvo zahraničných vecí. „Naše veľvyslanectvo je maximálne nápomocné a je v permanentnom kontakte s rodinou a pozostalými, ktorým ihneď po oznámení nešťastia priamo na mieste asistovala aj slovenská policajná hliadka,“ uviedol Igor Skoček z ministerstva zahraničných vecí. Presná príčina úmrtia bude známa až po pitve.