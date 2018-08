Kým sa iní opaľujú, oni vyrábajú sane a soby: Vianoce chystajú už v lete

Kým sa mnohí ešte vyvaľujú na kúpaliskách a pri mori, ich už naplno zamestnávajú Vianoce. V prešovskej firme totiž pripravujú výzdobu na najkrajšie sviatky roka už v týchto dňoch. Dokážu ju vyrobiť na mieru podľa priania zákazníka.

Výzdobu dodávajú pre samosprávy, rodinné domy aj akvaparky, dokonca farské úrady či obchodné centrá. „Aby sme všetko stihli, musíme pracovať aj v lete,“ vysvetlila majiteľka Silvia Balogová. Zamestnávajú deväť ľudí, a dokážu zabezpečiť kompletný vianočný servis. „To znamená, že výzdobu navrhneme, vyrobíme a následne aj namontujeme. Máme šikovných grafikov i návrhárku a pracovníkov v dielni,“ pokračuje s tým, že sa snažia vyjsť v ústrety každému.

„Raz nám zavolal zákazník tri dni pred Vianocami, že by chcel výzdobu na rodinný dom, a stihli sme to. Všetci naši zamestnanci si však uvedomujú, že od polovice leta a nasledujúce tri mesiace musia zaberať naplno. Osemhodinové zmeny nestačia.Keby sme už teraz nerobili naplno, skrachujeme,“ vysvetľuje S. Balogová s tým, že konkurencia v tomto odvetví je veľká.

Ako materiál im slúži prevažne hliník a led svetielka.To znamená hlavne prútie, drevo a podobne. Boli sme na najväčšom vianočnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte a zatiaľ to nerobí nikto,” uzavrela s tým, že o to viac ich to láka.