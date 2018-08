Horúčavy uberajú z vody, najviac trpia zvieratá: Komu ide o život v bystrinách?

Horúčavy zabíjajú. Suché počasie spôsobilo, že v horách je nedostatok vody. Bystriny a studničky vysychajú.

Podľa prírodovedca Miroslava Sanigu sú názorným príkladom aj Liptovské Revúce pod Donovalmi, kde žije. Horská bystrina nad obcou, kde sa za normálneho stavu dá aj člnkovať, pripomína mesačnú krajinu.

Vo vyschnutých bystrinách vymiera život, ktorý tam pulzoval. „Ide napr. o pstruha potočného, hlaváča obyčajného, ploskuľu hranatohlavú, vodniaka vysokého, kriváka obyčajného a raka v čistých vodách. Sú to živočíchy, ktoré žijú v potoku. Keď ale vyschne, život zanikne a bude sa musieť navrátiť z nižších polôh, kde ešte niečo v tôňach prežilo,“ vraví Miroslav Saniga. Podľa neho keby to bolo raz za 10 či 20 rokov, príroda by sa s tým vedela vyrovnať, ale keď je to každý rok, je tu života menej. Pomohol by pomalý dlhotrvajúci dážď.

Ploskuľa hranatohlavá

Túto až 2,5 cm dlhú ploskuľu môžeme nájsť na dne čistých studených potokov a prameňov. Živí sa menšími vodnými organizmami. K prijímaniu potravy jej slúžia vysúvateľný hltan a prídavné žľazy.

Vodniak vysoký

Vodniak vysoký.

Žije v stojatých a pomaly tečúcich vodách s dostatkom vodnej vegetácie. Živí sa vodnými riasami a rastlinstvom. Dorastá do 6 cm.

Krivák obyčajný

Krivák obyčajný.

Je našou najbežnejšou rôznonôžkou obývajúcou potoky a mierne tečúce vody od nížin do hôr. Nájdeme ho často pod kameňmi a spadnutým lístím. Je citlivý na nedostatok kyslíka vo vode.

Pstruh potočný

Pstruh potočný.

Typická voda pre pstruha je rýchlo tečúca, studená a čistá s vysokým obsahom kyslíka. Dorastá do dĺžky okolo 50 cm. U nás sa vyskytuje v stredných a horných úsekoch tokov, v horských potokoch aj vo veľkých nadmorských výškach.

Hlaváč obyčajný (bieloplutvý)

Hlaváč obyčajný.

Žije v rýchlejšie prúdiacich tokoch s čistou, na kyslík bohatou vodou. Väčšinou sú to horské potoky a riečky, malé pramenité horské potôčiky s malým spádom. Dno vyžaduje kamenisté alebo štrkovo-piesčité, pretože sa rád ukrýva pod kamene. Dorastá do dĺžky 8 až 12 cm.

