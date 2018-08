Za vraždu Johna Lennona († 40) sedí Mark Chapman v base už 37 rokov: O slobodu prosí už desiatykrát

Slávneho speváka Johna Lennona († 40) zastrelil 8. decembra 1980 na Manhattane. Vrah Mark Chapman (63) dostal doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia po 20 rokoch. Teraz žiada o slobodu už desiatykrát.

John Lennon († 40) absolvoval v deň svojej smrti najprv fotenie do magazínu Rolling Stone a popoludní rozhovor v rádiu. Po 17. hodine sa vybral so svojou manželkou Yoko Ono (85) do nahrávacieho štúdia, pričom ho cestou do auta odchytili fanúšikovia, ktorí chceli podpis. Medzi nimi bol aj jeho budúci vrah Mark, ktorý si dal od Johna podpísať album. Keď sa ho John opýtal, či to je všetko, Mark súhlasne prikývol a tak spevák nastúpil do limuzíny a odišiel do štúdia.

Po návrate z nahrávacieho štúdia tesne pred 23. hodinou vystúpili John a Yoko z limuzíny pred svojím bytom v New Yorku. Yoko šla popredu a vstúpila do budovy o niečo skôr. Na Johna sa v tej chvíli vyrútil Mark, ktorý striehol v tieni a 5-krát na neho vystrelil. Prvá guľka ho netrafila, no druhá mu roztrieštila rameno a posledná preťala aortu. John sa zmohol ešte na pár krokov, vošiel do budovy a povedal: ,,Postrelili ma... niekto na mňa vystrelil!“ Vrah pokojne čakal až do príchodu polície a pri zatýkaní nekládol žiaden odpor.

Mark sa teraz pokúša dostať na slobodu už desiatykrát. Jeho nová fotka z väzenia svedčí o tom, že za 6 rokov, odkedy ho odfotili naposledy, poriadne schudol. V roku 2016 mu žiadosť o prepustenie zamietli z dôvodu obavy, že by na slobode pokračoval v trestnej činnosti. S jeho prepustením nesúhlasí ani Yoko Ono, ktorá sa bojí o svoj život aj o život svojich synov. Tento týždeň by malo byť pojednávanie, pričom rozhodnutie môže trvať aj 2 týždne.

Lennonov vrah Chapman

celým menom Mark David Chapman

narodený 10. 5. 1955, Texas

manželka Gloria Chapman

Johna Lennona zavraždil 8.12.1980 v New Yorku

do príjazdu polície pokojne sedel a čítal knihu Kto chytá v žite od Salingera

dostal doživotie

sedí v štátnom väzení Attica v štáte New York

už 10. krát sa pokúša dostať na slobodu