Za dobré správanie sa dočkali odmeny: Toto zackvakal majiteľ Spartaku fanúšikov

Za dobré správanie sa dočkali odmeny

Rakúsky futbalista Marvin Egho (24) opustil pred dnešným dôležitým zápasom play-off Európskej ligy na ihrisku Olimpije Ľubľana tím Spartak Trnava. Dohodol sa na spolupráci s dánskym klubom Randers FC, s ktorým podpísal trojročnú zmluvu. Slovenský majster sa v slovinskej metropole predstaví aj bez vykartovaného kapitána Borisa Godála.

Český tréner Radoslav Látal má tak do útoku jediného skúseného hráča - Marka Bakoša, ktorý prišiel na polročné hosťovanie z Viktorie Plzeň. Ani jeho gól v odvete proti CZ Belehrad však nestačil na postup do play-off Ligy majstrov. „Spravíme všetko pre to, aby sme sa po dvojzápase s Ľubľanou tešili spolu s našimi skvelými fanúšikmi,“ upokojuje situáciu Bakoš. „Olimpija určite nebude ľahký súper. Keď už je niekto v play-off Európskej ligy, tak musí mať aj určitú kvalitu. Nebude to nič jednoduché,” varuje záložník Erik Grendel.

Do Ľubľany sa chystá aj početná skupina fanúšikov červeno-čiernych. Slovinci im uvoľnili 800 vstupeniek. Vedenie Trnavy na čele s majiteľom Vladimírom Poórom sa rozhodlo, že za bezproblémový priebeh odvety s Belehradom im zaplatí vstupenky na prvý zápas v Slovinsku. Spartak je stále v podmienke od UEFA a zápas je zaradený do kategórie rizikových.

Play-off EL

Ľubľana - Trnava

O 20.30 hod., PP RTVS 2

Pravdepodobná zostava Trnavy: Chudý - Kadlec, Tóth, Hladík, Čonka - Jirka, Grendel, Sloboda, Greššák, Rada - Bakoš.