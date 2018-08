Tragická nehoda mladíka († 20) na ceste do práce: Z troch kamarátov si smrť vybrala Alexeja

Mama sa objatia milovaného syna už nikdy nedočká... Cesta za prácou sa stala osudnou v stredu ráno Alexejovi († 20) z Čeladíc (okr. Nitra).

Mladík spolu s dvoma kamarátmi išli robiť strechu na dome v Kolíňanoch, keď podľa polície vyšiel so svojím Peugeotom 406 z bočnej cesty a vletel rovno pod VW Passat. Kamarátom sa nič nestalo, Alexejovi však už, žiaľ, pomoci nebolo. Trojica kamarátov sa v stredu približne o pol siedmej ráno vybrala do obce Kolíňany (okr. Nitra) za prácou, robili strechy na domoch. Tak ako vždy ich viezol Alexej na svojom peugeote.

Kúsok za obcou vychádzali na hlavnú cestu, keď vtom prišiel nečakaný náraz, ktorý navždy zmenil ich životy. „Vodič osobného motorového vozidla Peugeot 406 z doposiaľ presne nezistených príčin pri vychádzaní z vedľajšej cesty nedal prednosť v jazde vozidlu VW Passat idúcemu po hlavnej ceste. 20-ročný vodič z obce Čeladice utrpel ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol,“ informovala Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. So zraneniami bol podľa nej prevezený do nemocnice aj vodič (33) Volkswagenu, u ktorého bola dychová skúška na alkohol negatívna.

Ako sa to presne stalo, to nevie ani môj brat,“ opísal udalosti Dominik (15), ktorého brat Bsa viezol v aute smrti. Vyviazol síce bez zranení, ale spolu s ďalším mladíkom sú z udalosti v šoku a psychicky nie sú na tom najlepšie. „Oni chodili robiť spolu tie strechy, auto bolo Alexovo, mal živnosť. Bol dobrý šofér, vždy jazdil opatrne, nikdy nerobil žiadne frajeriny, ani nejazdil rýchlo, preto to nikto nechápe,“ krúti hlavou Dominik.

Alexej mal vodičský preukaz od 18 rokov, do Čeladic sa prisťahovali asi pred rokom. „Jeho mama sem prišla bývať po rozvode s Alexom, jeho mladšou sestričkou Natálkou (8) a s babkou. Bol to veľmi dobrý chlapec, taký slušný,“ so slzami v očiach povedali susedia s tým, že pracovitý chlapec mame veľmi pomáhal. V byte, kde rodina bývala, v čase našej návštevy nik nebol. „Odišli vybavovať veci, je to hrozná tragédia,“ prezradila suseda.

„Prípadné požitie alkoholu bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Vo veci prebieha vyšetrovanie pre prečin usmrtenia,“ dodala Bruchterová. „Podľa mňa bolo len otázkou času, kedy sa niečo na tej križovatke stane. Je nebezpečná, pretože je neprehľadná. Mala by tam byť značka STOP,“ upozornil nás čitateľ.