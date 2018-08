Scéna ako z hororu: Auto vrazilo do nič netušiacich mechanikov

Nepochopiteľný výjazd z boxu má za následok troch zranených mechanikov.

Hororové momenty v brazílskom Mato Grosso Do Sul zažili mechanici pri výjazde jedného z pretekárov z boxu. Situácia pri ktorej tuhne krv v žilách sa odohrala počas preteku Stock Light Championship.

Pretekár Erik Mayrink sa snažil po zastávke vo svojom boxe pripojiť späť do pretekov tým najhorším možným spôsobom, keď po kolízii s ďalším pretekárom vrazil do nič netušiacich mechanikov. Podľa informácií The Sun boli traja mechanici po zásahu prevezení do nemocnice, pričom jeden zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, no jeho stav je stabilizovaný.

Ďalší dvaja utrpeli zlomeninu holennej kosti a chodidla, z nemocnice však boli prepustení.