Dvojica mužov z Prešovského kraja napadla policajtov: Útočník jedného uhryzol do ruky

Dvojica mužov z Prešovského kraja je podozrivá, že na policajnej stanici zaútočili na dvoch policajtov - jednému útočník dokonca zahryzol do ruky.

Podľa polície sa dvaja muži na oddelení v Koškovciach (okres Humenné) hliadke vyhrážali, že ich nájdu a pozabíjajú. Neskôr ich mali fyzicky napadnúť. Jeden z mužov sa pokúsil udrieť do hlavy policajta, no ten mu v tom zabránil. Útočník bol spacifikovaný, ale pri zákroku kládol aktívny odpor. Druhý z mužov druhého policajta sotil do chrbta, strkal do neho a uhryzol ho do predlaktia ľavej ruky. Obaja policajti utrpeli drobné poranenia.

Útočníkov Michala (40) z Hankoviec a Jaroslava (38) z Udavského policajti umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ oboch obvinil z útoku na verejného činiteľa. V prípade dokázania viny na súde im hrozí väzenie na jeden až päť rokov - uviedla v stredu prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.