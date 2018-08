Slovná vojna medzi USA a Iránom pokračuje: Vyhrážky naberajú na obrátkach

Vysoký iránsky duchovný Ahmad Chátamí v stredu pohrozil, že Teherán by v prípade amerického útoku napadol Spojené štáty a Izrael.

"Cena za vojnu s Iránom by bola pre Ameriku veľmi vysoká. Vedia, že ak by len nepatrným spôsobom ublížili tejto krajine a tomuto štátu, naším terčom budú Spojené štáty a ich hlavný regionálny spojenec, sionistický režim," vyhlásil Chátamí počas modlitieb v teheránskej mešite pri príležitosti moslimského sviatku íd al-adhá. Informovala o tom agentúra Reuters.

Duchovný zároveň označil ponuku prezidenta USA Donalda Trumpa na rozhovory s Teheránom za neprijateľnú. Washington totiž podľa neho nechce skutočne rokovať, ale diktovať Iránu vlastné požiadavky. "Američania hovoria: 'Mali by ste v rámci rozhovorov akceptovať to, čo hovoríme my.' To nie je rokovanie, to je diktát. Islamská republika a iránsky národ by sa mali voči tomuto diktátu postaviť," povedal Chátamí.

Napätie medzi USA a Iránom eskaluje od mája tohto roku, keď Trump rozhodol o odstúpení od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom. V auguste boli obnovené aj americké sankcie voči Iránu, pričom Biely dom pohrozil ešte prísnejšími opatreniami zameranými voči iránskemu ropnému a bankovému sektoru, ktoré by mali nasledovať v novembri.

Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton v stredu uviedol, že USA chcú vyvinúť na Irán maximálny tlak. "Nech nikto nepochybuje o tom, že Spojené štáty chcú túto záležitosť vyriešiť mierovými prostriedkami - my sme však plne pripravení na akýkoľvek scenár, ktorý by zapríčinil Irán," citovala Boltonove slová agentúra Reuters.