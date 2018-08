Schyľuje sa k prepísaniu histórie! Trenčín chce na európsku mapu

Vo futbalovom Trenčíne sa schyľuje k prepísaniu klubovej histórie.

Vo štvrtok nastúpi AS v Žiline v prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2018/2019 proti cyperskej AEK Larnaka. A mužstvo holandského trénera Ricarda Moniza si v ňom hodlá vytvoriť do budúcotýždňovej odvety takú pozíciu, aby sa na jeseň prvýkrát predstavilo v skupinovej fáze súťaže.

Trenčín na ceste do play off vyradil v 1. predkole čiernohorskú Budučnost Podgorica, v 2. predkole poľský Górnik Zabrze a v 3. predkole aj slávny Feyenoord Rotterdam. Ten v Žiline v prvom zápase deklasoval 4:0 a v odvete si postup ustrážil po cennej remíze 1:1. Cyperčania do EL naskočili v 2. predkole, v ktorom vyradili írsky Dundalk a v 3. predkole dvakrát zdolali rakúsky Sturm Graz (2:0 v, 5:0 d). Na Cypre sa liga ešte nehrá, 1. kolo odohrá AEK až tento víkend.

Trenčania odohrali v nedeľu ligovú generálku, remizovali v nej v Myjave v peknom zápase s DAC Dunajská Streda 3:3. Kouč Moniz po tomto súboji netajil sklamanie, už sa ale pozeral smerom k EL. "Musíme zostať pozitívni, pretože už vo štvrtok nás čaká domáci zápas proti AEK Larnaka. Bude to dôležitý duel, pretože máme šancu prepísať históriu a dostať sa do skupinovej fázy Európskej ligy," povedal 54-ročný kormidelník, ktorý si dobre uvedomuje, čo bude vo štvrtok, resp. v odvete 30. augusta na Cypre v hre: "Prešli sme cez Feyenoord, musíme prejsť cez každého. Stále však nemáme nič. Prešli sme cez tri predkolá, ale v tomto zápase pôjde o všetko. Pokiaľ neuspejeme, tak nám to nebolo nič platné. Je to pre nás životný zápas. Hráme na našom štadióne, takže si musíme spraviť náskok ako proti Feyenoordu. Musíme dať hlavy hore. Góly dostávame vždy iba po našich chybách, musíme si ale udržať náš momentálny herný štýl. Ten je výborný."

Podľa Moniza si chce AS hneď v prvom súboji vytvoriť dobrú východiskovú pozíciu: "Larnaka je samozrejme výborný tím, ale keď sme dokázali vyradiť Feyenoord, nemáme sa koho báť. A tak to cítia aj hráči. Chcem tiež poprosiť fanúšikov, aby vytvorili takú atmosféru, ako proti Feyenoordu, lebo tam boli naším dvanástym hráčom. Pokiaľ za nami budú stáť, rozhodne sa už vo štvrtok. To je náš plán." Proti DAC nechal tréner odpočívať Nigérijčana Philipa Azanga, vo výbornej streleckej forme hrajúci Chorvát Antonio Mance nastúpil až na druhý polčas a dal dva góly. Monizovi nerobí problém nahustený program, káder považuje za dostatočne široký a výhodou je aj mladá a "hladná" lavička. "Káder máme dostatočne široký. Ide len o to, či pôjdeme do zápasu s napnutou hruďou alebo hlavami dolu. Toto je teraz pre Trenčín bod identity. Či napíšeme svoje meno na mapu Európy alebo nie," dodal.

Larnaku vedie španielsky tréner Andoni Iraola, v mužstve je množstvo španielskych legionárov či macedónsky reprezentačný útočník Ivan Tričkovski. Trojnásobný cyperský vicešampión a dvojnásobný víťaz národného pohára vznikol pred 24 rokmi a jeho najväčším úspechom je účasť v skupine EL v sezóne 2011/2012.

Zápas na Štadióne v Žiline povedú Španieli, ako hlavný rozhodca známy Antonio Mateu Lahoz, na čiarach mu budú asistovať krajania Pau Cebrián Devís a Javier Rodriguez. Duel odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke. Odveta sa bude hrať o týždeň na Cypre.