Danko sa obul do prezidentských kandidátov: Kde berú financie?!

Kľúčovým faktorom kampane do prezidentských volieb je nastavenie rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov vrátane pravidiel jej financovania.

"Pri prezidentských kandidátoch žasnem, kde niektorí už dnes berú financie na tie veľké bilbordy a kampane, sú to naozaj desiatky a státisíce eur," povedal v diskusii na Tablet.TV predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.

Niektorí z kandidátov na to podľa neho sotva mohli vo svojom občianskom živote zarobiť. Dodal, že to sa podľa neho netýka Roberta Mistríka, ktorý preukázal financovanie kampane z podobného portfólia, aké stojí za jedným z nezávislých médií. "Chcem oceniť, že kandidát SaS Mistrík ukázal financovanie. Ale u druhých kandidátov to nevidím," povedal Danko. "Mali by sme dostať pod kontrolu systém financovania kampaní. To sa týka aj politických strán, o tom bude aj nový zákon. Aby boli peniaze, ktoré budú používať, jasné a transparentné, v štátnej pokladnici," povedal.

Slovenská národná strana podľa neho príde s vlastným prezidentským kandidátom až na jeseň. Danko by stále uprednostnil na tejto pozícii ženu, potenciálne kandidátky sa však podľa neho obávajú negatívnej kampane. "Ísť do takého boja prináša aj veľkú obetu, množstvo špiny a útokov, najmä v druhom kole," povedal Danko.

Podobný názor vyslovil v Tablet.TV nedávno aj europoslanec mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) Pál Csáky, ktorý sa kvôli očakávanej špinavej prezidentskej kampani rozhodol nekandidovať za svoju stranu na post hlavy štátu. Danko hovorí, že SNS môže ponechať svojim voličom voľnú ruku a neodporučiť im žiadneho prezidentského kandidáta, ako to urobila pri posledných voľbách, môže sa zhodnúť na mužskom kandidátovi alebo presvedčiť političku. "Verím, že to na jeseň uzavrieme. Ale keď je SNS parlamentnou stranou a ja som predsedom NR SR, mala by mať svojho kandidáta. Len si nemyslím, že sú namieste preteky. Keď vidím niektoré nominácie, rešpektujem ich, ale... Bude to vážna vec, aby Slovensko malo zodpovedného prezidenta, ktorý bude schopný Slovensko reprezentovať," zhrnul Danko.

V diskusii Danko reagoval aj na vyjadrenie predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, ktorý v Tablet.TV uviedol, že ak sa preukáže vedomá účasť slovenských inštitúcií na únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka, jeho strana vystúpi z vládnej koalície. Ale ak sa vedomá účasť nepreukáže, bude požadovať ospravedlnenie od prezidenta Kisku, opozičných politikov aj novinárov, ktorí toto podozrenie šírili, hoci naň nemali dôkazy. "Každé vyjadrenie má v sebe plusy aj mínusy, s niektorými časťami sa dá súhlasiť, iné sú na diskusiu. Ja by som povedal, že ak to je trestný čin, naučme sa už konečne rešpektovať orgány činné v trestnom konaní. Máme tu generálneho prokurátora, políciu súdnictvo," reagoval Danko.

"Musíme dať maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní v Nemecku, lebo sme členmi EÚ. Nemali by sme ísť cestou vzájomného obviňovania, lebo máme zatiaľ málo informácií. Ale treba jasne povedať, že čin treba odsúdiť, lebo nie je možné, aby niekto niekoho do niečoho nútil a unášal," povedal predseda SNS. Na vynášanie "ortieľov" a politických rozhodnutí je podľa neho príliš skoro. Dodal, že sa stretol s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom a ako predseda NR SR má do istej miery právo aj na informácie SIS a podľa neho si v tejto veci obe inštitúcie plnia svoje povinnosti. Na otázku, či dôveruje objektívnosti vyšetrovania, Danko reagoval, že, samozrejme, áno. "Veď už nebuďme, Slováci, stále takí, že si špiníme na Slovensko. Ťažko sa ten štát rodil. Ja som na Slovensko hrdý. Ak budeme spochybňovať svoje mechanizmy, sami seba, stále budeme negativistickí, tak ho nebudeme ďalej budovať. Slovensko je právny a demokratický štát," povedal predseda SNS.

Dodal, že ak existujú problémy, napríklad pri vymožiteľnosti práva alebo pri práci niektorých inštitúcií, majú ich politici na koaličnej aj opozičnej úrovni riešiť, ale nie zneužívať len na vyvolávanie emócií. "Problém slovenskej politiky je, že si niektorí politici začali myslieť, že to je exhibicionizmus a teátro. Že to nie je priestor na odbornú diskusiu. Prečo to robia? Lebo vidia, že to ľudí baví. Z politiky sa stal cirkus. Ak by bola politika o odbornej diskusii, poďme riešiť lehoty, poďme riešiť systém bŕzd a protiváh, aby tu boli kontrolné mechanizmy, možno by to nebolo mediálne až tak zaujímavé, ale určite by to Slovensku viac pomohlo. Verím, že ľudia raz prekuknú, kto politiku hrá a kto chce problémy riešiť," vyhlásil Danko.

Na otázku, aká nálada je aktuálne v koalícii, Danko odpovedal, že pracovná. "Pre mňa sú dva roky v koalícii s takými silnými partnermi, ako je Robert Fico a Béla Bugár, veľkou skúsenosťou. Ja som ich predtým poznal iba z televízie a vždy som si hovoril, že by som raz chcel mať možnosť hovoriť im veci do očí a meniť veci," povedal. "Ale moja veľká výhrada smeruje najmä k politike na opačnej strane, kde podľa mňa chýba odbornosť, je tam neustále hašterenie, ktoré spoločnosť nikam neposúva, zneužívanie emócií, nedajbože vraždy dvoch mladých ľudí," povedal v narážke vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

"Ja som tiež povedal, že treba vypátrať vraha, bol to brutálny a neľudský čin, ale nezneužívajme ho politicky. Je tu jeden z najväčších tímov, ktorý to vyšetruje. Nemalo by to byť hrubo zneužívané do politického boja, čo sa, žiaľ, niekedy deje," podčiarkol Danko. Dodal, že pre neho je prioritou presadzovať programové ciele SNS a na to potrebuje dohodu s koaličnými partnermi. "Mňa na septembrovej schôdzi NR SR zaujímajú tri zákony a mám jasnú víziu v potravinárstve, pôdohospodárstve, školstve a obrane z hľadiska našej zodpovednosti," povedal.

"Presadíme rekreačné poukážky pre každého zamestnanca, vylepšíme 13. a 14. platy. Že presadíme zníženie DPH, presadím zákon o politických stranách, to je pre mňa dôležité. A na to, aby som to politicky vedel dosiahnuť, sa musím vedieť s partnermi v koalícii dohodnúť. Je to otázka politického kompromisu," dodal. SNS podľa neho tlačí aj na tému exekučnej amnestie, chce zjednodušiť výstavbu diaľnic a presadzuje osobitný odvod pre obchodné reťazce. "Tie peniaze nepôjdu do štátnej kasy anonymne, mali by ísť do rezortu pôdohospodárstva, na výstavbu závlahových systémov, poistenie pre prípad neúrody a podobne," zhrnul predseda SNS.