Centrum Bratislavy má konečne prestať špatiť plot ambasády USA: Američania si vybrali inú známu adresu

Koniec sporom? Veľvyslanectvo USA zmení svoje sídlo a z Hviezdoslavovho námestia zmizne kontroverzné oplotenie

Ako vhodnú lokalitu si zástupcovia ambasády vybrali areál dopravného podniku na Olejkárskej ulici, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné štandardy. Ak padnú rokovania na úrodnú pôdu, stavba prejde rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bude pravdepodobne zahŕňať aj oplotenie. Magistrát hlavného mesta začal rokovať so zástupcami americkej ambasády o zmene jej sídla, ktoré je momentálne v centre mesta. Nová budova by mala vyrásť v blízkosti obchodného centra Eurovea, na ploche 4,6 hektára. „Veľvyslanectvo určilo ako možnú lokalitu súčasné sídlo Dopravného podniku Bratislava na Olejkárskej ulici, ktoré podľa neho spĺňa potrebné bezpečnostné štandardy,“ informovala Zuzana Onufer z magistrátu.

Nebude to jednoduché

Zástupcovia americkej diplomacie informáciu potvrdiliuviedol Griffin Rozell za ambasádu. Na otázku, či mienia využiť budovy Dopravného podniku, alebo ich zbúrať a postaviť si nové sídlo, zatiaľ nevedeli odpovedať.

Rokovania za účasti Dopravného podniku Bratislava by mali začať v najbližších týždňoch. „Záujem americkej ambasády o súčasné sídlo DPB, a. s., nám je známy. DPB, a. s., je pripravený zúčastňovať sa rokovaní medzi ambasádou a mestom. Okrem administratívy sú však v priestoroch sídla podniku lokalizované aj významné technologické uzly nutné pre zabezpečenie prevádzky MHD v meste, preto dôležitou súčasťou týchto rokovaní je aj harmonogram presunu,“ uviedla Adriana Volfová z DBP. Veľvyslanectvo týmto krokom vyhovie dlhodobým požiadavkám verejnosti na odstránenie kontroverzného oplotenia z historického centra mesta, no nikto nevylúčil, že by okolo novej budovy nevzniklo oplotenie podobné tomu z historického centra.

Kontroverzný plot