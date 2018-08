Sekundy delili od tragédie v obchodnom dome v Bratislave: V Auparku sa zrútil výklad!

Mohla sa stať tragédia. V známom petržalskom obchodnom centre bolo v utorok krátko pred jedenástou ráno počuť rachot.

Spôsobila ho sklenená výplň, ktorá sa uvoľnila z výkladu na druhom podlaží a dopadla na prvé poschodie. Roztrieštila sa tesne pred vstupom do obchodu s oblečením, no našťastie nikoho nezranila.

Filip sa nachádzal neďaleko miesta, keď sklenená výplň praskla a zrútila sa na podlahu. Stalo sa to krátko pred 11.00, teda v čase, keď sa obchody plnia väčším množstvom zákazníkov. Počas bežného dňa tadiaľ prejdú stovky ľudí, no v daný moment, našťastie, pod výkladom nikto nebol. Po dopade na miesto nabehla technická čata a čoskoro zaistila miesto dopadu. Obohnala ho páskami a priestor začala čistiť. Pracovník bezpečnostnej služby nebol veľmi zhovorčivý a odkázal nás na manažment obchodného centra, lenže do uzávierky neprišlo žiadne vyjadrenie.

Nový Čas zisťoval v jednom z bratislavských sklenárstiev, aké sú možné príčiny prasknutia sklenej výplne. „Môžem sa vyjadriť len všeobecne, lebo príčin môže byť veľa. Z fotografie vidieť, že použili kalené, lepené sklo, ktoré je bezpečnostné, no žiadne sklo nie je nerozbitné. Občas sa stane, že také sklo praskne len tak, no treba vylúčiť možnosť, že doň nikto nebuchol,“ vysvetlila pracovníčka sklárstva. Podľa nej niekedy spôsobí prasknutie aj príliš silné utiahnutie konzol. „Vzniká tam pnutie a sklo môže zrazu prasknúť. Skutočnú príčinu však musia zistiť odborníci, ktorých poverí obchodné centrum,“ uzavrela zamestnankyňa.

Aké sú možné príčiny prasknutia skla

- chybný výrobok

- prisilno utiahnuté konzoly

- náraz alebo opakované nárazy

Martin Svrček (31), Bratislava, učiteľ biológie a geografie

- „Zbytočne to mohlo niekoho ohroziť a je šťastie, že sa nikomu nič nestalo. Ak tieto výplne nekontrolujú, tak je to veľmi nezodpovedné.“