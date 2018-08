Manaforta Trump označil za dobrého človeka, otázky o Cohenovi ignoroval: Netýka sa ma to

Za "dobrého človeka" označil v utorok americký prezident Donald Trump bývalého šéfa svojej volebnej kampane Paula Manaforta, ktorého krátko predtým porota na federálnom súde v štáte Virgínia uznala za vinného v ôsmich z 18 bodov obžaloby.

Informovala o tom spravodajská stanica CNN. Podľa nej môže dostať Manafort až 80 rokov väzenia. Termín oznámenia trestu sudca zatiaľ nestanovil. "Paul Manafort je dobrý človek, bol s Ronaldom Reaganom, v priebehu rokov bol s mnohými rôznymi ľuďmi. Je mi z toho smutno. Netýka sa ma to," povedal Trump po tom, ako vystúpil z lietadla v Západnej Virgíni, kde prišiel na míting.

Trump poznamenal, že Manafortov prípad nemá nič spoločné s údajnou "tajnou dohodou s Ruskom". Zároveň označil vyšetrovanie údajného ovplyvňovania amerických prezidentských volieb v roku 2016 Ruskom, vedené špeciálnym prokurátorom Robertom Muellerom, za "hon na čarodejnice" a "hanbu".

Podľa CNN však Trump nereagoval na otázky o svojom bývalom osobnom právnikovi Michaelovi Cohenovi, ktorý sa v utorok priznal k spáchaniu finančných podvodov počas Trumpovej predvolebnej kampane vrátane vyplatenia peňažných čiastok určených na umlčanie osôb. Podľa agentúry AP sa Cohen priznal k ôsmim bodom obžaloby vrátane daňových únikov a falošného vyhlásenia pre finančnú inštitúciu. Súd mu vymeria trest 12. decembra. Môže dostať štyri až päť rokov za mrežami.

Cohen, ktorý vypovedal na federálnom súde v New Yorku, uzavrel s prokuratúrou dohodu o vine a treste. Podľa zdrojov stanice CNN sa tento právnik vydal do rúk FBI. Cohen už skôr priznal, že zaplatil 130.000 dolárov pornoherečke Stormy Danielsovej za jej mlčanie o údajnom pomere s Trumpom. Tento čin by sa podľa spravodajskej stanice BBC mohol považovať za porušenie zákonov o financovaní kampane.

Dohoda o vine a treste môže podľa agentúry Reuters uškodiť prezidentovi Trumpovi. Cohen totiž môže poskytnúť informácie Robertovi Muellerovi, ktorý preveruje možné zasahovanie Ruska do kampane pred americkými voľbami v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa. Pokiaľ ide o Manaforta, súdny proces s ním je prvým v rámci vyšetrovania vedeného špeciálnym prokurátorom Robertom Muellerom.

Porota zložená zo šiestich mužov a šiestich žien dospela k verdiktu po štyroch dňoch zvažovania. Sudcovi oznámila, že v desiatich bodoch obžaloby nedokázala nájsť zhodu. Manaforta uznala za vinného z daňových a bankových podvodov a z toho, že nedokázal zverejniť svoje zahraničné bankové účty, uviedla spravodajská stanica BBC.

Manafort čelil mnohým obvineniam vrátane prania špinavých peňazí a bankového i daňového podvodu v súvislosti s prácou, ktorú vykonával pre bývalého prorusky orientovaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča predtým, než bol vo februári 2014 zosadený. Manafort sa vyhlásil za nevinného. Jeho obhajoba uviedla, že sa stal obeťou svojich zamestnancov.