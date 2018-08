Na kostol v Považskej Bystrici zaútočil podpaľač: Útočníka zachytila priemyselná kamera!

Prišli o svätostánok rukou podpaľača! Obyvatelia sídliska Rozkvet v Považskej Bystrici sa zobudili v noci na to, ako im pod oknami horí Kaplnka svätej Heleny. Na svojom mieste stála takmer 300 rokov a bola obľúbenou pamiatkou v širokom okolí.

Plamene šľahali vysoko do neba, a hoci sa podarilo hasičom oheň dostať pod kontrolu rýchlo, škody sú vysoké.

Sochy a staré obrazy sa zachrániť podarilo a preniesli ich na faru, kostol však prišiel o strechu a kostolný zvon podľa informácií hasičov roztrhlo na šesť častí. Ľudia na sídlisku sú zhrození a nechápu, ako môže niekto naschvál zapáliť kostol. „Kaplnka svätej Heleny bola už skoro tristo rokov pre mnohých ľudí symbolom pokoja a nádeje. Sedávali na lavičke aj pred ňou, načerpávali silu, pokoj a bola prameňom živej vody. Nevieme, kto ju zapálil, no Pán Boh to vie. Mohol to byť čin človeka, ktorý sa chcel zviditeľniť možno v nejakej sekte, kde chcel zapadnúť,“ myslí si správca farnosti páter Wieslaw Krzyszycha.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Novému Času potvrdil, že cirkev už má informácie, že podpaľača zachytila niektorá z okolitých kamier a bude možné ho z nej identifikovať. Podpaľač podľa názoru miestnych zapálil kostol úmyselne, a hoci hasiči prišli rýchlo, plamene úplne pohltili strechu, zničili kupolu s krížom. Oheň zničil aj historický zvon, roztrhlo ho na šesť častí a zatiaľ zostal vo veži. Požiar podľa informácií hovorcu trenčianskeho krajského operačného strediska hasičov Mariána Petríka zachvátil kaplnku okolo jednej hodiny a zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči.

„Príčinu vzniku vyšetrujeme,“ dodal Petrík s tým, že požiar zlikvidovali krátko pred pol siedmou ráno. Podľa slov kostolníka Jána Sviteka je šťastím v nešťastí, že zvon neprerazil podlahu a nespadol do sakristie, ktorá je pod ním. Sakrálne predmety tak zostali zachované a z kostola ich povynášali a preniesli na faru. Podpaľač zapálil kostol tesne po duchovnej obnove, ktorú organizovala cirkev celý týždeň a vyvrcholila na slávnostiach svätej Heleny v nedeľu večer.

Baroková Kaplnka svätej Heleny

Postavená: 1728

Obnovená: 1990

Odhad škôd: 150 000 €

Leona Obobáková (63), Považská Bystrica

Otvoriť galériu Leona Obobáková (63). Zdroj: Jana Rojková

- Ten človek, čo to urobil, bol posadnutý zlým duchom. Je to škoda, tak rada som sem chodila. Ešteže sa nič nestalo tej 700-ročnej lipe. Veľmi mi bude chýbať tento kostolík.

Anna Macháčková (75), Považská Bystrica

Otvoriť galériu Anna Macháčková (75). Zdroj: Jana Rojková

- V tejto krásnej kaplnke sme premodlili a preplakali toľko bolestí a nádejí. Som z toho veľmi smutná. V noci som cítila smrad, ale hasiči ani nehúkali, asi nás nechceli budiť.