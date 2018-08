Dcéra požiadala otca, aby jej skontroloval životopis: Z toho, čo jej tam dopísal, šalie celý internet

16-ročná Lauren Moore z Redcaru v Anglicku požiadala svojho otca o kontrolu životopisu.

On však nezaradil spiatočku a napísal naozaj zaujímavé veci. V rámci sekcie zodpovednosti a pracovné skúsenosti uviedol napríklad veci ako "schopnosť nas*ať otca", "prezerať si Facebook" alebo "stratiť všetky dokumenty".

V časti dobrovoľníctvo zase napísal "kopanie jám na hľadanie zlata" a "všetko pos*ať". Tým sa to však nekončí. V časti s názvom záujmy a osobné informácie napísal "sku*vene všetko" a nakoniec ju opísal ako "typické 16-ročné dievča, ktoré nezvláda rána, je lenivé, drzé a proste nevie nič". No kto potrebuje priateľov, keď ho dokáže takto opísať vlastný otec?

Fotku zverejnila na Twitteri, kde ňou podľa spôsobila naozaj ošiaľ. Vtipné však na tom je to, že sa dostala na školu, na ktorú chcela ísť. Nakoniec zistila, že dostala oveľa lepšie známky, ako jej otec predpovedal vo výsledkoch z testu a teraz nemôže byť šťastnejšia.

Dievča dúfa, že sa stane zdravotnou sestrou a podľa The Sun pôjde na školu v Middlesbrough na štúdium zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Jej otec Ian (53), ktorý pracuje v Co Op Funeral Care, sa teší s ňou. "Aj tak ho však do budúcnosti nebudem prosiť, aby mi s niečím takýmto pomáhal," smeje sa Lauren.

16-ročná dievča povedalo, že nemalo poňatia, že jedna fotka spôsobí taký ošiaľ. Myslela si, že bude mať len niekoľko lajkov, no keď to nakoniec videla, bolo to pre ňu divné. "Všetci moji priatelia a učitelia mi hovorili, že je to smiešne. Mysleli si, že je to falošné a že som to spravila ja."