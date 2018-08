Kráska si myslela, že stretla muža svojich snov: Keď zistila, čo robí jej snúbenec, na poslednú chvíľu zrušila svadbu

Claire Dalton verila, že našla lásku na celý život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zamilovala sa a skôr, ako sa stihla spamätať, mala na ruke diamantový zásnubný prsteň. No týždeň pred svadbou zistila pravdu o mužovi, s ktorým chodila štyri roky a ktorý sa mal stať jej manželom. Aká bola pravda? Chlap si rád pozrel porno. Na stránku na Facebooku "Love What Matters" napísala: "Som dievča, ktoré chodilo pol roka s prsteňom na ruke. Plánovalo svadbu len preto, aby týždeň pred svadbou zistilo, že to bola len lož."

21-ročná žena našla týždeň pred svadbou podľa News.com obrovské "tajomstvo" jej snúbenca, čo podľa jej názoru úplne odporuje tomu, že láska má byť pravá, čistá a riadená Božím zákonom. Jej snúbenec mal na telefóne otvorených "niekoľko chorých stránok". "Ochorela som z toho. Najhoršia vec, akou som bola vo svojom živote svedkom, boli klamlivé oči muža, ktorého milujem, ako sa pozerá do mojej duše a klame."

Jej ex-snúbenec nakoniec problém s pornom priznal a jej reakcia? Ukázala mu dvere. "Chcela som kričať, chcela som plakať, chcela som preraziť múr. Nemohla som jesť a spať, cítila som sa osamelo, všetko mi ho pripomínalo. Som traumatizovaná, cítim sa bezcenne a bojím sa." Mladú ženu na sociálnej sieti dobre skritizovali, že svojho snúbenca odkopla len kvôli pornu.

Claire sa však netají svojím vierovyznaním a je členkou Cirkvi Ježiša Krista v Latter Day Saints a aj keď tisíce ľudí nesúhlasili s jej rozhodnutím, jej postoj je jasný. "Pravá láska nie je a nemôže existovať, pokiaľ nie je riadená Božím zákonom. To zahŕňa čistotu, vernosť, lojalitu a čestnosť. Bez týchto vecí skutočná láska neexistuje... Keď sa niekto v zasnúbení rozhodne porušiť Božie zákony, čestnosť neexistuje. A ani nemiluje."

Ľudia ju za jej vyjadrenia odsúdili. Tvrdia, že jej reakcia bola prehnaná a že keď je teda tak veľmi veriaca, mala by odpustiť. Hlavne vtedy, keď rozoslali už 300 pozvánok na svadbu.