Herec Jackuliak sa stal prvýkrát otcom: Dramatický pôrod a neobvyklé meno pre bábätko

Dočkal sa vytúženého dieťaťa! Herec Ján Jackuliak (40) prežíva najväčšie šťastie v živote, keď sa v utorok ráno stal čerstvým oteckom. Jeho druhá manželka Barbora (34) mu totiž porodila jeho prvého potomka.

Hrdý tatko sa však aj trošku zapotil, lebo synčekov príchod na svet spevádzala poriadna dráma! Jackuliak sa nikdy netajil tým, že by si veľmi prial potomka, no napokon si naňho musel počkať až do štyridsiatky. Ako herec prezradil exkluzívne denníku Nový Čas, jeho synček prišiel na svet v utorok ráno krátko po deviatej hodine.

„Malý Teo Henter Jackuliak je už na svete,“ napísal nám hrdý otecko, ktorý vzdal hold svojej statočne manželke Barbore. „Mamička je neskutočne silná žena,“ doplnil Janko s tým, že ju do nemocnice v bratislavskom Ružinove odviezol ešte v pondelok o štvrtej ráno. „Lekári povedali, že by mala porodiť do 24 hodín, no malý si dal načas. Manželka porodila prirodzenou cestou. Je to silný pocit, neviem ho opísať, našťastie sú obaja zdraví a v poriadku,“ uzavrel herec, známy napríklad zo seriálov Búrlivé víno či Za sklom, so slzami šťastia v očiach.