Alarmujúcu situáciu v zdravotníctve má riešiť novinka: Sestričky dostanú od štátu na štúdium tisíce eur

Nedostatok sestier v našich nemocniciach ide riešiť rezort zdravotníctva štipendiom. Peniaze dostanú počas trojročného bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva.

Každoročne si tak prilepšia o dvetisíc eur. Podmienkou však bude, že sa zaviažu odrobiť na Slovensku niekoľko rokov. V našich zdravotníckych zariadeniach je nielen nedostatol lekárov, ale aj sestier. Ministertvo zdravotníctva v spolupráci s rezortom školstva pripravujú novinku.

„Pre študentov ošetrovateľstva od akademického roku 2018/2019 plánujeme uviesť do praxe tzv. stabilizačné štipendiá. Tie by sa mali týkať študentov ošetrovateľstva, ktorí študujú bakalársky stupeň,“ vysvetlila hovorkyňa ministertva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ako vysvetlila, stabilizačné štipendium by bolo 2 000 eur. „Za 3 roky tak absolvent dostane 6 000 eur s tým, že bude musieť zotrvať v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Predbežne by to malo byť 6 až 9 rokov,“ doplnila Eliášová. Teraz pracujú na metodike.