Tvrdá bitka, z ktorej tuhne krv v žilách: Banskobystričan poriadne naložil hráčovi poľského klubu

Na hokejovom Memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene sa proti sebe postavili HC ´05 iClinic Banská Bystrica a poľský GKS Tychy. Slovenský zástupca zvíťazil vysoko 6:2 a svojmu súperovi uštedril i niekoľko tvrdých rán.

Úradujúci majster Tipsport Ligy nedal poľskému tímu ani len najmenšiu šancu. Dominoval výsledkovo i v tvrdej pästnej výmene, ktorá pripomínala mastenicu z NHL. Banskobystrický hráč Gilbert Gabor sa začal so svojím protihráčom naťahovať v priestore medzi kruhmi a následne sa do súpera naplno pustil. Uštedril mu niekoľko úderov a hráč z GKS Tychy musel byť rád, že to nedopadlo ešte oveľa horšie.