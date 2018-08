Nehorázna drzosť turistu v Tatrách: To, čo urobil, ho môže vyjsť poriadne draho!

V najmenších veľhorách sa dá zažiť všeličo. Turisti sem chodia za prírodnými a športovými zážitkami, až po tie adrenalínové. To, čo videl Miloš na zjazdovke na Solisku, je skutočná rarita.

Turisti kempovali priamo pod vlekom, len pár metrov od chaty. Mohlo ich to vyjsť poriadne draho. Čitateľ Nového Času Miloš išiel v pondelok ráno na Solisko. „Niektorí návštevníci už stratili rozum aj rešpekt voči prírode. Nejaký šetrný turista si postavil stan na zjazdovke pod Chatou na Solisku,“ povzdychol si Miloš a dodal. „Do Tatier chodím desiatky rokov, ale toto som zažil prvýkrát.“ Chatár Milan z Chaty pod Soliskom ostal prekvapený.

„Asi sa budeme musieť zamyslieť nad ubytovacou kapacitou chaty, keď už turisti musia bivakovať pred ňou,“ povedal s úsmevom. Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko to už humorne nevidel. „Len náhodou sme tam tých stanujúcich tiežturistov nezastihli. Každý, kto tam stanoval, by dostal bez milosti po 66 € pokutu. Na celom území TANAP-u je zakázané stanovať s výnimkou kempov na to určených.“