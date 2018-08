Maďarský tréner Herthy Berlín Pál Dárdai: Prichádza Dudov čas!

V Herthe Berlín je dva roky, no ešte neodohral ani jeden celý bundesligový zápas. Môžu za to operácia kolena, svalové problémy či premenlivá kondícia. Stredopoliar Ondrej Duda (23) prekonal všetky nástrahy a do novej sezóny vstupuje doteraz najsilnejší. Herne i mentálne.

Slovenský reprezentant má za sebou pondelkový víťazný zápas 1. kola Nemeckého pohára proti Braunschweigu (2:1). Na ihrisku vydržal celý zápas. Dobrý signál pred víkendovým štartom Bundesligy, v ktorom Hertha privíta doma nováčika z Norimbergu s ďalším Slovákom Adamom Zreľákom. Maďarský tréner berlínskeho tímu Pál Dárdai ráta s Dudom na kľúčový post v stredovej formácii. Čaká od neho veľkú dávku tvorivosti a výstavbu kontraútokov. „Duda má za sebou dobrú prípravu. Ak ostane zdravý, môže zlepšiť našu ofenzívu. Ukazuje sa v dobrej forme. Uvidíme, ako bude vyzerať v súťažných zápasoch pod tlakom,“ vyhlásil Dárdai pre noviny Berliner Kurier. Po ťažkých začiatkoch v nemeckej metropole sa rodákovi zo Sniny postupne vrátila chuť do futbalu i úsmev na tvári. „Pred rokom som mal veľké ciele. Potom som často sedával na lavičke a málokedy dostal šancu. Musím pravidelne hrávať, aby som videl, ako ďaleko som,“ citoval Dudu denník Bild. Teraz prichádza podľa trénera Dárdaia Dudov čas. Chce využiť príležitosť, ktorá sa mu aj pri neúčasti zraneného českého legionára Václava Daridu naskytá. Prioritou Slováka je prebojovať sa do základnej zostavy a udržať sa v nej. Jedna situácia mu veľmi pomohla. Kouč spolu s manažérom Michaelom Preetzom si počas jari zavolali do Berlína jeho agenta. „Ondrej si najskôr myslel, že ho chceme predať. Nebola to pravda. Chceli sme od agenta získať len pár cenných rád, ako mu pomôcť, aby sa psychicky cítil opäť lepšie,“ prezradil Dárdai.