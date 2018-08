Tenisová kráska Bouchardová šokuje úprimnosťou: Milujem sex, no viem si poradiť aj sama!

Jedna z najkrajších tenistiek súčasnosti neprechádza práve najlepším obdobím.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Sexi Kanaďanke Eugenie Bouchardovej (24) sa nedarí na kurtoch ani v osobnom živote. Genie sa rozhodla otvorene venovať problematike, o ktorej väčšina športovcov na verejnosti mlčí. Bojuje totiž s nedostatkom sexu.

Bouchardová už dávno nie je pre fanúšikov zaujímavá svojimi výkonmi na tenisových kurtoch. V súčasnosti ich zásobuje aspoň sexi snímkami na sociálnych sieťach alebo pikantnými informáciami z osobného života. Vystrúhať sexi postoj v tom správnom svetle nerobilo Genie nikdy žiadny problém. Nemôžeme sa preto diviť, že na internete neustále provokuje lascívnymi pózami. Ľudia sa jej na revanš odmenia hromadou lajkov.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Bouchardová v živote nemá núdzu o zaujímavých nápadníkov. Opak je však pravdou! Ako sama priznala, práve teraz trpí nedostatkom sexu. Iba nedávno sa na instagrame „pochválila“, že už takmer rok aj pol so žiadnym chlapom nespala. Ťažkú hlavu si z toho však nerobí. Alebo sa tak aspoň tvári. „Áno, je to pravda, že som už dlhší čas s nikým nespala. Každý normálny človek má rád sex, ani ja nie som výnimka. Milujem ho, ale poviem vám priamo, žena si vie vždy poradiť aj sama,“ povedala Bouchardová.

Dvojhra ako terapia

Tenis už dávno neprináša Genie takú radosť ako kedysi. Pritom ešte v roku 2014 všetko nasvedčovalo tomu, že má pred sebou fenomenálnu kariéru. Prebojovala sa do finále Wimbledonu a v rebríčku jej patrilo skvelé piate miesto. Kto by to bol povedal, že v roku 2018 sa bude nachádzať na 123. mieste a zápasiť v prvom rade sama so sebou. V súčasnosti sa Bouchardová koncentruje skôr na štvorhru ako singlové zápasy. Ako sama priznáva, má to na ňu terapeutický účinok.