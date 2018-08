Nespokojný kouč Slovana Országh: Toto nám stále chýba!

Už o dva týždne vstúpi hokejový Slovan do siedmej sezóny KHL, ale svoj káder na nový ročník nemá stále uzatvorený.

Kouč Vladimír Országh (40) po pondelkovej prehre s českým majstrom Kometou Brno 1:5 otvorene priznal, že mu v tíme chýbajú traja až štyria hráči do prvých dvoch útokov, ktorí by mali byť ťahúňmi!

Slovanisti aktuálne ťahajú za sebou šnúru troch prehier v rade. Cez víkend dvakrát za sebou prehrali na turnaji v českých Pardubiciach a v pondelok sa premiérovo predstavili pred vlastnými fanúšikmi, ale výkonom proti Brnu (1:5) sklamali. „Bol to náš najhorší výkon v doterajšej príprave. Chalani boli proti Brnu o krok vzadu, doslova ťahali nohy na ľade,“ skritizoval svojich zverencov kouč belasých Vladimír Országh, ktorý nechal po víkendovom turnaji v Pardubiciach odpočívať trojicu hráčov – obrancu Kloka a útočníkov Virtu a Chipchuru.

Slovanistov pred štartom KHL čakajú ešte dva prípravné súboje a tréner Országh veľmi dobre vie, že by potreboval získať do kádra ešte posily do útoku. „Samozrejme, že to riešime, ale je to náročné. Treba otvorene povedať, že Slovan pre hráčov nie je prvá voľba a čakajú na finančne lepšie ponuky. Chýbajú nám traja-štyria kľúčoví útočníci, ktorí budú ťahúňmi a zoberú to na seba. V hre sú zahraničné posily, Slovákov už nehľadáme,“ prezradil Országh, ktorého čaká v piatok atraktívny duel na ľade Banskej Bystrice. Práve s týmto klubom dva roky za sebou získal slovenský titul. „Bystrica má kvalitný duel, takže tento zápas berieme úplne vážne,“ dodal.